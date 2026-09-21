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Ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Českoj Republici i prvog dana sastao se sa svojim kolegom Adamom Vojtehom, ministrom zdravlja Česke Republike.

Ovaj susret ministara zdravlja Srbije i Česke iskorišćen je za potpisivanje Memoranduma o razumevanju između dva ministarstva, što je zajednički ocenjeno kao odličan prvi korak ka unapređenju i razvoju saradnje dve države u oblasti zdravstva, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

1/5 Vidi galeriju Zlatibor Lončar u zvaničnoj poseti Češkoj Foto: Ministarstvo zdravlja

U izuzetno srdačnom i prijateljskom razgovoru koji je usledio ministri Lončar i Vojteh su se složili da postoji veliki potencijal za saradnju u mnogim oblastima zdravstva, koji do sada nije bio dovoljno iskorišćen i izrazili su spremnost da lično pruze pun doprinos uspostavljanju blizih odnosa dva zdravstvena sistema.



- Zdravstvo Česke Republike ostvaruje odlične rezultate poslednjih godina, posebno u oblastima transplantacija i svih vidova kardiologije, gde vidim velike mogućnosti za unapređenje saradnje. Sa ministrom Vojtehom smo upravo dogovorili dolazak njihovih stručnjaka kod nas, ali i odlazak naših mladih lekara na dodatnu edukaciju i usavršavanje u česke medicinske centre. Smatram zaista da su pred nama godine vrlo intezivne i uspešne saradnje dva zdravstvena sistema, istakao je ministar Lončar dodajući da je ovo bila prilika da se zahvali na direktnim investicijama i pomoći koju je Česka Republike pruzila zdravstvu Srbije od 2012. godine.

00:25 Zlatibor Lončar Izvor: Ministarstvo zdravlja



Ministar Vojteh je podvukao da Česku i Srbiju vezuje veliko prijateljstvo i bliske veze još od davnina, a da je sad prilika da se ti odnosi potvrde i u oblasti zdravstva.



- Zadivljujuća je brzina i nivo investicija koje je Srbija ostvarila u poslednjih nekoliko godina, posebno kad je u pitanju ulaganje u infrastrukturu i savremenu medicinsku opremu. Smatram da ćemo u narednim godinama kroz blisku saradnju, razmenu kadrova, primenu tuđih iskustava i još intezivnije kontakte, potvrditi prijateljske odnose Česke i Srbije, rekao je ministar Vojteh naglasavajući da je digitalizacija zdravstva u Srbiji odličan primer za reformu koja se trenutno sprovodi u zdravstvenom sistemu Česke Republike.