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Desetogodišnji Milisav Milovanović iz Gornjeg Milanovca uspeo je da prikupi 90.000 dinara prodajom krofni, koliko je bilo potrebno za novi pod u njegovoj učionici, a ovog vikenda laminat je postavljen i učionica dodatno sređena.

Milisav je krajem avgusta počeo da prodaje krofne na gradskom trgu kako bi prikupio novac za zamenu poda u svojoj učionici u OŠ "Sveti Sava". Tada je za svega pet dana prikupio polovinu potrebnog iznosa, a akciju je nastavio petkom i subotom.

Foto: Privatna arhiva

Sada je uspeo da ostvari svoj cilj - 90.000 dinara. Ovaj iznos prikupljen je upravo prodajom krofni, bez donacija sa strane.

Laminat je kupljen pre desetak dana, a ovog vikenda je i postavljen. Iako je prvobitno bilo dogovoreno da ga, kao donaciju, ugradi privatnik iz Čačka, do saradnje ipak nije došlo.

U pomoć su potom priskočili Milun i Luka Vučićević iz prodavnice "Dekorativa" u Karađorđevoj ulici, koji su pomogli da se laminat postavi ovog vikenda.

Time, međutim, sređivanje učionice nije završeno.

Foto: Privatna arhiva

Škola je početkom školske godine obezbedila nove klupe, dok su Milisavovi roditelji kupili zavese. Kada je postavljen laminat za koji je Milisav sam prikupio novac, njegova mama je predložila da se osveže i zidni paneli, što je učiteljica, kako kaže, sa oduševljenjem prihvatila.

Foto: Privatna arhiva

Roditelji su kupili materijal, a u pomoć je priskočio i Slobodan Milanović, moler iz Gornjeg Milanovca, koji je prefarbao učionicu.

Tako je ono što je počelo kao Milisavova ideja da prodajom krofni pomogne svojoj učionici preraslo u zajedničku akciju u kojoj su, svako na svoj način, učestvovali porodica, škola i ljudi iz grada.

Foto: Privatna arhiva

A Milisav je, kada je video završenu učionicu, bio - presrećan.

"Presrećan sam, sav trud se isplatio i moja učionica je sada najlepša u školi", rekao je Milisav.

Njegova učiteljica, dodaje Jelena, zahvalna je i srećna što je učionica dobila novi izgled i što su svi zajedno uspeli da naprave ovako veliku promenu.

Milisav je tako svoju malu ideju sa početka školske godine pretvorio u nešto što će njegova generacija svakodnevno gledati - novu učionicu, uređenu zahvaljujući njegovom trudu i ljudima koji su odlučili da mu pomognu.

Foto: Privatna arhiva

Podsetimo, Svake večeri od 18.30 časova Milisav je dolazio u centar i ostajao dok ne proda krofne. Pakovanje od tri krofne koštalo je 100 dinara, a uz krofne kupci su dobijali i limunadu gratis.

U toj maloj akciji nije bio sam - društvo mu pravi mlađa drugarica Valerija, koja mu pomaže u prodaji.

Foto: Privatna arhiva

Kada je Milisava porodična prijateljica pitala šta će uraditi sa novcem koji prikupi, odgovorio je da želi da kupi novi pod, a ako mu ostane novca, da ga pokloni nekom detetu kome je potreban.

Pitala ga je potom da li bi, s obzirom na trud koji ulaže, trebalo da kupi nešto i sebi.

Njegov odgovor bio je kratak: