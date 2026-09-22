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Iako većina vozača opasnost povezuje isključivo sa prebrzom vožnjom, neočekivano spori automobili na auto-putu predstavljaju jednako veliku pretnju po bezbednost saobraćaja.

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima u Republici Srbiji, najmanja dozvoljena brzina kretanja vozila na auto-putu iznosi 60 km/h, odnosno automobil koji ne može da razvije ovu brzinu ni ne sme da se kreće auto-putem. Ova granica je postavljena kako bi se osiguralo da se na auto-putu nalaze samo vozila koja mogu da prate bezbedan ritam saobraćaja, dok je radnim mašinama, traktorima i mopedima ulazak strogo zabranjen.

Međutim, pitanje koje se sve češće postavlja u praksi jeste: zašto je vožnja znatno sporija od toka saobraćaja toliko opasna na deonicama gde automobili legitimno kreću brzinom i do 130 km/h?

Efekat „pokretnog zida“

Najveća opasnost spore vožnje na auto-putu leži u takozvanoj razlici u brzinama (brzinskom diferencijalu). Kada se vozilo kreće maksimalnom dozvoljenom brzinom od 130 km/h, vozač za samo jednu sekundu pređe oko 36 metara.

Ukoliko ispred sebe naiđe na automobil koji vozi 60 km/h ili sporije, razlika u brzini je veća od 70 km/h. U takvim situacijama vozaču iza ostaje izuzetno malo vremena za reakciju i kočenje, što drastično povećava rizik od stravičnih sudara i naletanja otpozadi.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Zabluda o „bezbednoj“ sporoj vožnji

Mnogi nesigurni ili neiskusni vozači veruju da su bezbedniji ukoliko voze znatno ispod ograničenja. Stručnjaci za saobraćaj naglašavaju da je to opasna zabluda.

Vozilo koje se kreće previše sporo

Ometa prirodni tok saobraćaja: Primorava druga vozila na naglo kočenje ili opasne manevre preskakanja iz trake u traku.

Stvara rizične situacije pri preticanju:

Vozači iza sporog vozila često gube strpljenje i ulaze u rizična preticanja ili "makazice".

Povećava nervozu među učesnicima: Nagla promena ritma na auto-putu izaziva lančano kočenje vozila iza, što neretko dovodi do lančanih sudara.

Šta kaže zakon?

Osim što definisani minimum iznosi 60 km/h, Zakon o bezbednosti saobraćaja jasno nalaže da vozač ne sme bez opravdanog razloga da vozi toliko sporo da ometa normalno kretanje drugih vozila. Ukoliko postoji opravdan razlog za sporije kretanje (poput kvara na vozilu ili nepovoljnih vremenskih uslova), vozač je dužan da uključi sva četiri pokazivača pravca i pri prvoj prilici se bezbedno isključi iz saobraćaja.

Saobraćajni stručnjaci apeluju na sve vozače da brzinu kretanja uvek prilagode uslovima na putu, ali i opštem toku saobraćaja. Ukoliko niste u mogućnosti ili ne želite da vozite brzinama uobičajenim za auto-put, sigurnija alternativa uvek su magistralni i regionalni putevi.