U Srbiji je zabeleženo 46 slučajeva groznice Zapadnog Nila, od kojih 43 ima težak oblik bolesti.
Društvo
ČAK 43 OSOBE U TEŠKOM STANJU ZBOG VIRUSA KOJI NAPADA NERVNI SISTEM Oglasio se Batut: Imaju neuroinvazivni oblik bolesti
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U Srbiji su potvrđeni novi slučajevi groznice Zapadnog Nila, te je ukupan broj obolelih sada 46, od kojih je čak 43 ima težak oblik bolesti, pokazuje najnoviji izveštaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".
Najviše obolelih je i dalje u Beogradu, a i dalje dominiraju osobe muškog pola među zaraženima.
Prosečna starost obolelih je 66,6 godina.
Slučajevi su registrovani na teritoriji deset okruga:
- Grada Beograda - 16 slučajeva,
- Južnobačkog - devet slučajeva
- Šumadijskog - šest slučajeva
- Srednjobanatskog - pet slučajeva,
- Južnobanatskog - četiri slučaja,
- Severnobanatski - dva slučaja,
- Zapadnobačkog - jedan slučaj,
- Rasinskog - jedan slučaj,
- Braničevskog - jedan slučaj
- Pomoravskog - jedan slučaj.
Među obolelima je 28 osoba muškog i 18 osoba ženskog pola. Prosečna starost obolelih je 66,6 godina.
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