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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski uručila je danas u Bosilegradu boračke spomenice porodicama palih boraca, ratnim vojnim invalidima i borcima, kao nacionalno priznanje za njihovu žrtvu, hrabrost i doprinos odbrani otadžbine.

Đurđević Stamenkovski je navela da Ministarstvo u Bosilegradu svakog meseca isplaćuje oko 2,2 miliona dinara za prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, kao i da je na području opštine registrovano 140 boraca, saopštilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Prema njenim rečima, borcima koji prava nisu ostvarili po drugom osnovu, poput penzionera ili korisnika socijalne zaštite, obezbeđena je i jednokratna podrška u iznosu od 10.000 dinara za borce prve, druge i treće kategorije.

- Ali nije stvar samo u finansijskim davanjima. Mi želimo da vi budete poštovani svakog dana i svakog časa — ne samo od strane institucija, već od strane čitavog društva. Da kada negde prođete, ljudi kažu: 'To su oni koji su tada branili i odbranili Srbiju' - naglasila je Đurđević Stamenkovski.

Ona je poručila da država ima obavezu da brine i o porodicama palih boraca, njihovim majkama, suprugama i deci, od kojih su neki odrasli bez prilike da upoznaju svoje očeve.

Obraćajući se borcima i porodicama palih boraca, ministarka je poručila da se najveća ljubav prema bližnjima i otadžbini pokazuje onda kada je najteže, saopštilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

- Kada je vojnička truba pozvala da se brani otadžbina, vi ste se tom pozivu odazvali i bili tamo gde je bilo najteže. Dvojica se nisu vratila. Četvorica su danas ratni vojni invalidi, ali svi vi koji ste tada bili tamo mogli ste da ponesete istu sudbinu. Niko se nije povukao ni za pedalj i nikome strah nije bio veći od hrabrosti - istakla je Đurđević Stamenkovski.

Ona je naglasila da boračke spomenice nisu samo priznanje koje država uručuje danas, već svedočanstvo koje treba da ostane budućim generacijama.

- Ovo priznanje država vam daje u ruke da biste ga vi predali generacijama koje dolaze. U vašim kućama će se, ako Bog da, rađati novi sinovi i kćeri, unuci, praunuci i čukunuci. Pronaći će ove spomenice i pitati se šta one znače. A onda će čuti ko ste bili i kakvi ste bili i imaće na šta da se ponose. Ništa nije važnije od toga što im ostavljate – ni kuća, ni imetak, ni novac, već vaše ime, čast i dostojanstvo - poručila je Đurđević Stamenkovski.

Ministarka je naglasila da patriotizam nije samo reč koja se izgovara u mirnim vremenima, već delo koje se dokazuje onda kada je najteže, i poručila borcima da Srbije neće zaboraviti njihovu žrtvu.

Uručenjem boračkih spomenica u Bosilegradu država je iskazala poštovanje prema onima koji su branili zemlju, kao i prema porodicama onih koji su za nju dali najviše, poručila je Đurđević Stamenkovski.