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Jedinice Vojske Srbije deklarisane po Konceptu operativnih sposobnosti za angažovanje u mirovnim operacijama uspešno su prošle proveru borbene gotovosti i interoperabilnosti u potpunosti ispunivši zahtevane standarde osposobljenosti.

Proverom su obuhvaćeni laka pešadijska četa, inžinjerijska četa opšte namene, vod vojne policije i vod atomsko-biološko-hemijske odbrane. Njihovu osposobljenost ocenjivao je međunarodni evaluatorski tim na vežbi evaluacije u bazi „Jug“ i na poligonu „Borovac“, u okviru završne provere drugog nivoa.

Tokom vežbe, jedinice su, u skladu sa svojom namenom i utvrđenim scenarijom, rešavale taktičke zadatke u situacijama kakve ih mogu očekivati u multinacionalnim operacijama. Pripadnici jedinica su pokazali visok nivo obučenosti i profesionalan odnos prema zadacima, potvrdivši osposobljenost za rad u međunarodnom okruženju.

Foto: Ministarstvo odbrane

Ovi sastavi prethodno su uspešno ocenjeni na tri vežbe, na kojima su njihovu osposobljenost proveravali nacionalni i međunarodni evaluatorski timovi. Uspešnim završetkom drugog nivoa provere zaokružen je ciklus njihove obuke i ocenjivanja po Konceptu operativnih sposobnosti, koji se primenjuje u okviru programa Partnerstvo za mir.