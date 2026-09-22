Akcija spasavanja
DRAMATIČNI SNIMCI IZ UGLA VATROGASACA HEROJA! Pogledajte akciju spasavanja u Novom Sadu: Iz buktinje u suterenu evakuisano 32 ljudi, muškarac teško povređen!
- U požaru u suterenu zgrade u Ulici Vuka Karadžića u Novom Sadu evakuisano je 32 stanara, a vatrogasci su vatru brzo stavili pod kontrolu.
- Hitna pomoć je zbrinula pet osoba, dok je muškarac iz stana u kom je požar izbio teško povređen.
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Dramatični snimci zabeleženi iz ugla vatrogasaca heroja prikazuju svu napetost i brzinu akcije evakuacije stanara do koje je došlo sinoć u zgradi u Ulici Vuka Karadžića u Novom Sadu, gde je izbio požar u stanu u suterenu.
Zahvaljujući izuzetnoj hrabrosti i ekspresnoj reakciji vatrogasnih ekipa, spašeno je 32 života i sprečena još veća tragedija.
Ekipe Hitne pomoći na licu mesta su zbrinule pet osoba, dok je jedan muškarac — stanar stana u kom je požar i buknuo — zadobio teške telesne povrede.
Vatrogasci su u najkraćem roku stavili vatrenu stihiju pod kontrolu i potpuno ugasili požar. Prema prvim informacijama sa terena, sumnja se da je do izbijanja vatre došlo usled kvara na jednom od kućnih aparata ili na električnim instalacijama.
Kurir.rs
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