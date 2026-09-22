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Dramatični snimci zabeleženi iz ugla vatrogasaca heroja prikazuju svu napetost i brzinu akcije evakuacije stanara do koje je došlo sinoć u zgradi u Ulici Vuka Karadžića u Novom Sadu, gde je izbio požar u stanu u suterenu.

Zahvaljujući izuzetnoj hrabrosti i ekspresnoj reakciji vatrogasnih ekipa, spašeno je 32 života i sprečena još veća tragedija.

Ekipe Hitne pomoći na licu mesta su zbrinule pet osoba, dok je jedan muškarac — stanar stana u kom je požar i buknuo — zadobio teške telesne povrede.

Vatrogasci su u najkraćem roku stavili vatrenu stihiju pod kontrolu i potpuno ugasili požar. Prema prvim informacijama sa terena, sumnja se da je do izbijanja vatre došlo usled kvara na jednom od kućnih aparata ili na električnim instalacijama.