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Iscrpljeni roditelji često se pitaju da li nešto rade pogrešno kada se njihova beba stalno budi tokom noćnih sati. Naučna istraživanja otkrivaju da su česta noćna buđenja ne samo uobičajena, već i biološki neophodna i predstavljaju neku vrstu zaštite za najmlađe.

Malo koji aspekt roditeljstva iznenadi roditelje više od učestalosti noćnih buđenja novorođenčeta. Iako svi očekuju neprospavane noći, realnost buđenja na svaka dva do tri sata može biti poražavajuća.

U trenucima iscrpljenosti, lako je zapitati se: "Da li nešto nije u redu? Da li bi moja beba trebalo da spava duže, da li stvaram loše navike svojoj bebi?".

Razumevanje biologije koja stoji iza bebinog sna menja perspektivu iz korena. Pravo pitanje nije zašto se bebe bude, već zašto mi očekujemo da beba spava tokom cele noći.

Naša očekivanja često su u direktnom sukobu sa milionima godina evolucije koja je oblikovala bebine potrebe za blizinom, hranom i sigurnošću tokom noći.

Biološki imperativi novorođenčeta

Spavanje i san beba fundamentalno se razlikuje od spavanja odraslih. Dok odrasli prolaze kroz cikluse spavanja koji traju otprilike 90 do 120 minuta, ciklusi spavanja novorođenčadi traju svega 40 do 60 minuta. Između svakog ciklusa, beba prirodno prolazi kroz lakše faze sna i može se nakratko probuditi. Ova mikro-buđenja nisu nužno znak gladi ili stresa, već karakteristika nezrelog nervnog sistema.

U prvim mesecima, otprilike polovina bebinog sna odlazi na aktivni (REM) san, koji je ključan za brzi razvoj mozga. Ovaj san je lakši i podložniji prekidima.

Pored toga, želudac novorođenčeta je izuzetno mali; prvog dana može da primi samo pet do sedam mililitara tečnosti. Zbog toga su česti obroci, na svaka dva do tri sata, fiziološki neophodni za održavanje stabilnosti šećera u krvi i podršku rastu.

Bebe se ne rađaju sa razvijenim unutrašnjim satom. Njihov cirkadijalni ritam, koji reguliše budnost i san, počinje da sazreva tek oko šeste do osme nedelje života. Do tada, san se odvija u kraćim intervalima tokom 24 sata, a noćna buđenja su česta i nepredvidiva.

Kulturološki pritisak i mit o neprekidnom snu

U zapadnim društvima razvila se čitava industrija trenera za spavanje, knjiga i priručnika koji obećavaju postizanje „svetog grala" roditeljstva: bebe koja spava sama u krevecu celu noć. Međutim, ova ideja je relativno nov fenomen i daleko je od univerzalne.

„Način na koji spavamo u 21. veku je, u evolutivnom smislu, pomalo čudan, jer nismo evoluirali da spavamo kao da smo mrtvi osam sati, bez buđenja, u potpunoj tišini i tami", objašnjava Helen Bol, profesorka antropologije na Univerzitetu Daram i direktorka Centra za istraživanje spavanja odojčadi.

Ta očekivanja utiču na to kako mislimo da bi bebe trebalo da se ponašaju. Forsiranje beba da spavaju duže i dublje nego što je za njih biološki prirodno može čak povećati rizik od Sindroma iznenadne smrti odojčeta (SIDS).

Lako buđenje je zaštitni mehanizam koji omogućava bebi da reaguje na potencijalne opasnosti, kao što su pregrevanje ili problemi sa disanjem.

Razvojni skokovi, a ne "regresije" sna

Periodi kada beba koja je dobro spavala odjednom počne češće da se budi često se nazivaju "regresijama sna".

Međutim, stručnjaci ističu da ovaj termin nije adekvatan, jer se ne radi o koraku unazad, već o posledici intenzivnog neurološkog razvoja. Ovi periodi se obično poklapaju sa usvajanjem novih veština kao što su prevrtanje, puzanje, sedenje ili prohodavanje.

Bebin mozak je tada preplavljen novim informacijama i uzbuđenjem, što otežava smirivanje i može dovesti do buđenja tokom noćnih sati noćnih tokom kojih beba „vežba" nove pokrete.

Slično tome, nicanje zubića, skokovi u rastu koji povećavaju glad ili pojava separacione anksioznosti oko osmog meseca takođe su česti uzroci privremeno poremećenog sna.

Razumevanje šta naučnici žele da znamo o bebinom snu pomaže roditeljima da ove faze vide kao znak zdravog napretka, a ne kao problem koji treba rešiti.

Kada buđenje ipak može biti signal

Iako je većina noćnih buđenja razvojno normalna, ponekad ona mogu ukazivati na specifičan problem ili nelagodu. Iznenadna, nasumična i vrlo česta buđenja, praćena plačem koji je teško umiriti, mogu biti znak bola. Potencijalni uzroci uključuju infekciju uha, čiji se bol često pogoršava u ležećem položaju, ili gastroezofagealni refluks.

Takođe je važno proveriti osnovne faktore udobnosti: da li je bebi previše toplo ili hladno, da li je pelena puna ili je odeća steže.

U retkim slučajevima, obrazac poznat kao „podeljene noći", kada je beba budna i raspoložena za igru satima usred noći, može signalizirati da njen dnevni raspored spavanja nije usklađen sa njenim stvarnim potrebama, na primer, da previše spava tokom dana ili odlazi u krevet prerano.

Noćna buđenja su iscrpljujuća, ali su istovremeno i biološki prikladna. Beba se budi jer joj se mozak razvija, stomak joj je mali, a njenom nervnom sistemu je potrebna blizina da bi se osećala sigurno.

Prihvatanje ove činjenice može transformisati iskustvo. Buđenje nije mana bebe, već odraz razvoja u toku. San će sazreti, a do tada, znanje pruža preko potrebnu utehu i mir usred noći.