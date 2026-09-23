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Računi za električnu energiju brzo mogu postati jedan od najvećih kućnih troškova, posebno kada temperature padnu i domovi zahtevaju više grejanja. Iako ograničenje cena energije određuje koliko dobavljači mogu da naplate pojedinačnu jedinicu energije, ono ne ograničava ukupan iznos koji domaćinstvo može da potroši. To znači da račun i dalje može da raste ako trošimo više gasa ili električne energije.

"Ove zime napraviću nekoliko jednostavnih promena u domu kako bih smanjila potrošnju energije, a da mi pritom ne bude hladno ili neprijatno. Jedna od njih odnosi se na bojler, a potrebno je svega nekoliko minuta" piše Sofi Haris za portal "Express".

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Temperatura polaznog voda bojlera označava temperaturu vode koju bojler šalje kroz radijatore kako bi zagrejao dom. Mnogi bojleri podešeni su na višu temperaturu nego što je neophodno. Snižavanje temperature može pomoći u smanjenju računa.

Male promene

Za moderni kondenzacioni bojler često se kao početna postavka preporučuje temperatura polaznog voda od oko 60 stepeni Celzijusa, iako optimalna temperatura zavisi od konkretnog sistema grejanja i samog doma.

Ako imate klasični bojler sa spremnikom tople vode, prema organizaciji "Energy Saving Trust", postoji jedan regulator ili postavka koju treba prilagoditi.

Ako imate kombinovani bojler bez spremnika tople vode, postoje dva regulatora ili postavke - jedan za radijatore, a drugi za toplu vodu.

Pre bilo kakvih promena dobro je fotografisati postojeće postavke ili ih zapisati kako biste kasnije mogli da se vratite na početne vrednosti.

Pre bilo kakvih promena dobro je fotografisati postojeće postavke ili ih zapisati kako biste kasnije mogli da se vratite na početne vrednosti. Kod klasičnog bojlera pokušajte da temperaturu polaznog voda smanjite na 65 stepeni Celzijusa. Ako je postavite niže, bojler možda neće moći da zagreje spremnik tople vode na bezbednu temperaturu.

Ako je postavite niže, bojler možda neće moći da zagreje spremnik tople vode na bezbednu temperaturu. Ako imate kombinovani bojler, temperaturu možete smanjiti bez uticaja na temperaturu tople vode, a 60 stepeni Celzijusa može biti razumna početna postavka. Šta vam najbolje odgovara možete utvrditi postepenim prilagođavanjem.

Važno je naglasiti da se pritom ne smanjuje temperatura na koju želite da zagrejete svoj dom. Jednostavno se od bojlera traži da vodu koja cirkuliše kroz radijatore zagreje na nešto nižu temperaturu.

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Jedna od stvari koje mnoge brine jeste hoće li radijatori zbog toga odjednom biti hladni. Ipak, iako im treba nešto više vremena da se zagreju, rade sasvim normalno. Zapravo, gotovo da i ne primećujem razliku.

To se može promeniti kada vreme postane hladnije, ali temperaturu polaznog voda uvek mogu dodatno da prilagodim prema potrebi.

Naravno, iznos koji će domaćinstvo uštedeti zavisi od bojlera, doma, kvaliteta izolacije i navika pri grejanju. Zato ne očekujte da će ušteda svakog meseca biti ista.