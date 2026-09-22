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Razvod sam po sebi može biti jedan od najtežih životnih perioda, a sve postaje još složenije kada se događa u trenutku kada je žena trudna. Upravo takva situacija zadesila je jednu Srpkinju, koja se umesto priprema za dolazak bebe suočava sa bračnim problemima i neizvesnošću koja joj, kako kaže, donosi veliki stres.

Svoje iskustvo odlučila je da podeli na Reditu, gde je potražila savet ljudi koji bi mogli da joj pomognu da sazna šta može da očekuje u narednom periodu. Kako je navela, porođaj joj je u decembru, dok njen suprug želi razvod i, prema njenim rečima, već je verio drugu devojku.

"Verio je novu devojku i hoće da se ženi što pre"

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"Trenutno sam trudna, porođaj mi je u decembru, muž hoće razvod, verio je novu devojku i sad hoće da se ženi što pre. Ja sam sve ovo jedva prevazišla, pod stresom sam konstantno, ne bih volela da se bavim sa ovim bar dok se ne porodim", otkrila je ona.

Prema njenim rečima, sa suprugom već mesec dana nije u kontaktu, ali pretpostavlja da je u međuvremenu podneo tužbu za razvod.

"Mislim da je podneo tužbu za razvod, tako sam saznala", navela je.

"Čovek je promenio kompletnu ličnost za mesec dana"

Njeno glavno pitanje, koje je postavila u Redit odeljku "Pravni saveti", bilo je da li postupak može da sačeka do nakon porođaja, jer joj dodatni stres u ovom trenutku veoma teško pada.

"Šta mi savetujete u ovom slučaju? Da li je moguće da se ovo odloži do posle porođaja? Mislim da smatra da ne mora da plaća alimentaciju ako se razvede pre rođenja deteta, s obzirom na to da ga mama i devojka savetuju, ne bi me čudilo", upitala je ona, pa dodala:

"Zaista sam pod stresom, ako možete zaobiđite me sa komentarima tipa 'kako si sa takvim čovekom pravila dete' itd... Čovek je promenio kompletnu ličnost za mesec dana i nije bilo naznaka da će se ovo dogoditi. Hvala unapred na svakom savetu."

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"Završi to što pre"

Ispod njene objave usledili su različiti komentari, među kojima je bilo i onih koji su se odnosili na pravnu stranu njenog problema, ali i onih koji su joj pružili podršku.

"Sto bi sve odlagala i prolongirala agoniju, ispotpisuj sve papire razvoda i završi to što pre. Osim ako nema nekih zeznutih stvari oko imovine, to je druga priča, ako je bez imovine i podele iste, ćao zdravo", napisao je jedan korisnik.

Drugi je izneo svoje iskustvo i objasnio kako bi, prema njegovom mišljenju, situacija mogla da izgleda ukoliko je njen suprug zaista podneo tužbu.

"Ako je podneo tužbu, ne ostaje ti ništa drugo nego da čekaš. Dobićeš svoj primerak tužbe poštom, pa ćeš odgovoriti u skladu sa tim. To svakako neće biti do decembra, to se čeka par meseci da bude. Moja sestra se razvodi, podnela je tužbu u maju 2025. godine, a ima ročište u novembru ove godine. Pa ti vidi", naveo je on.

Bilo je i onih koji nisu imali pravni savet, ali su trudnici pružili podršku.

"Ne znam da ti pomognem, ali šaljem zagrljaj! Budite ti i dete dobro", napisala je jedna korisnica.