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Jedna Holanđanka nedavno je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je posetila Srbiju i otkrila da ju je ono što je doživela kod nas, navelo da se zapita koliko je njen život u rodnoj zemlji zapravo kvalitetan i ispravan.

Kako je navela na svom Instagram profilu "Cariciavdw", tokom boravka u našoj zemlji ponovo je osetila nešto što joj je poslednjih godina nedostajalo - slobodu. Upravo taj osećaj slobode, pre svega kada je reč o oblačenju, naveo ju je da drugačije pogleda na neke stvari na koje se godinama navikavala u svojoj zemlji.

"Muškarci me ovde ne uznemiravaju"

"Pronašla si zemlju u kojoj možeš da se oblačiš kao žena, a da te muškarci ne uznemiravaju", napisala je Holanđanka u svom video snimku.

U objavi je dodala da je u Holandiji vremenom navikla na dobacivanja muškaraca, praćenje i namerno započinjanje kontakta. Zbog takvih iskustava počela je da se oblači "kao muškarac" kako bi izbegla neželjenu pažnju.

"Kao Holanđanka, navikla sam na dobacivanja muškaraca, praćenje i namerno započinjanje kontakta. Počela sam da se oblačim kao muškarac kako bih izbegla pažnju", napisala je.

"Neverovatan osećaj slobode"

Dolazak u Srbiju, međutim, opisala je kao potpuno drugačije iskustvo. Kako je navela, mogućnost da obuče ono što želi, a da se pritom oseća bezbedno, za nju predstavlja veliki osećaj slobode.

"Mogućnost da se obučem kako želim, a da se pritom ne osećam nebezbedno, pruža mi neverovatan osećaj slobode! Potpuno sam zaboravila kako je to", napisala je.

Amsterdam Foto: Mondo/Sanja Čurćić

Ona se osvrnula i na promene koje je, prema sopstvenom iskustvu, primetila u Holandiji tokom prethodnih godina. Navela je da 2016. godine nije imala ni približno toliko loših iskustava kao danas i ocenila da se kvalitet života u njenoj zemlji značajno promenio.

Dodala je i da smatra da se žene danas češće suočavaju sa uznemiravanjem nego ranije, barem prema njenom ličnom iskustvu.

"Razmišljam da se preselim"

Zbog svega toga, kako je navela, sada čak razmatra mogućnost da se preseli. Objasnila je da joj je važno da se oseća bezbedno i prijatno u svakodnevnom životu, ali i da može slobodno da bira šta će obući.

"Razmišljam da se preselim jer moj nervni sistem mora da se oseća bezbedno i želim da mi bude prijatno da nosim šta god poželim", poručila je.

Foto: Elena Elisseeva / Panthermedia / Profimedia

Mnogi se složili sa njom

U komentarima ispod objave mnogi, pre svega stranci, složili su se sa njenim iskustvom i podelili svoja zapažanja.

"Rođena sam u Srbiji ali odrasla u Parizu. Nekada sam se u Parizu oblačila kako sam želela i nisam imala previše problema sa muškarcima, sve do pre desetak godina. Ne osećam se bezbedno kada nosim haljinu i štikle. U Beogradu je potpuno drugačija atmosfera. Osećam se veoma bezbedno", napisala je jedna korisnica.

Za njom se javila druga pa dodala:

"A svi muškarci su viši od 183 centimetra".

Da je Srbiju doživela kao bezbednu, potvrdila je iz svog iskustva i još jedna strankinja.

"Zaista je tako! Živim ovde dve godine i, iako nisam tip za klubove, i sama to primećujem. Sviđa mi se način na koji se žene oblače i nema dobacivanja muškaraca i sličnih neprijatnosti", zaključila je ona.