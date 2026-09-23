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Nekadašnja zrenjaninska fabrika tekstila "Slavica" počela je sa ručnom izradom jorgana i dušeka, a kasnije izrasla u fabriku sa stotinama zaposlenih i izvozom na sva svetska tržišta.

U Njegoševoj ulici u Zrenjaninu i dalje stoje objekti i natpis koji podsećaju da je tu nekada radilo preduzeće za proizvodnju konfekcije i jorgana "Slavica", piše Dnevnik.

Preduzeće je osnovano 1956. godine na temeljima delatnosti Udruženja zanatlija, čiji su se članovi bavili ručnom izradom jorgana, dušeka i konfekcije.

Kustoskinja-etnološkinja Narodnog muzeja Zrenjanin Aleksandra Kozarev rekla je da je prvobitna lokacija ovog preduzeća bila u Beogradskoj ulici. Međutim, zbog povećanja obima proizvodnje i broja zaposlenih, kojih je već 1957. godine bilo 150, postojeći objekti više nisu zadovoljavali potrebe preduzeća, pa je "Slavica" preseljena u prostor nekadašnje Tvornice nameštaja "Pavle Melegi", u Njegoševoj ulici broj 6.

"Usled sve veće popularnosti jorgana i dušeka od sintetičkih vlakana, početkom sedamdesetih godina u 'Slavici' je došlo do preorijentacije na proizvodnju konfekcije. Izrada ručno rađenih dušeka u potpunosti je obustavljena, dok je proizvodnja jorgana nastavljena, ali u znatno smanjenom obimu", navela je Aleksandra Kozarev.

Muzej poziva savremenike

Etnološko odeljenje Narodnog muzeja Zrenjanin radi na dokumentovanju i prikupljanju građe u vezi sa nekadašnjom zrenjaninskom tekstilnom industrijom.

Muzej je pozvao sugrađane da se obrate Aleksandri Kozarev ukoliko poseduju predmete koji su nastali ili bili korišćeni u Industriji tepiha "Proleter", Fabrici čarapa "Udarnik", Fabrici šešira "Begej" ili Radnoj organizaciji "Sloga". To mogu biti proizvodi, katalozi, fotografije, dokumentacija, nagrade, priznanja, brojevi fabričkih listova i informatora, delovi radnih uniformi i drugi predmeti.

Sredinom sedamdesetih godina fabrika je imala oko 330 zaposlenih. Mesečno se proizvodilo oko 30.000 pantalona i 40.000 komada raznovrsne dečje konfekcije, a fabrika je imala višegodišnje ugovore za izvoz robe u zemlje poput Nemačke, Danske i Libije.

"Nakon donošenja Zakona o udruženom radu 1976. godine, zrenjaninske fabrike miderske robe, trikotaže i konfekcije, među kojima je bila i 'Slavica', udružile su se u Radnu organizaciju 'Sloga'. Pod okriljem 'Sloge', 'Slavica' je od 1977. godine funkcionisala kao OOUR", istakla je Aleksandra Kozarev.