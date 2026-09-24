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U vremenu kada se sve više ljudi otuđuje, otac Predrag Popović podelio je snažnu duhovnu opomenu o opasnostima koje sa sobom nosi svesna izolacija.

On ističe da prva strategija zla nije otovreni napad, već tiho odvajanje pojedinca od njegove porodice i zajednice.

Kada čovek poveruje u misao da mu niko osim Boga nije potreban, on zapravo otvara vrata manipulaciji i letargiji, gubeći iz vida suštinu samog spasenja.

Brojne zamke

Otac je istakao da nas đavo odvaja od suštine kada kažemo da nam u životu ne treba niko.

- Meni ne treba niko. Samo ja i Bog. Ova misao nosi brojne zamke, jer nas odvaja od porodice, čini nas lenjima i olakšava manipulaciju bez otpora. Na taj način čovek uči da voli samoću, a takav odnos prema životu može biti veoma opasan - naglasio je sveštenik.

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On je dodao da čovek može misliti da služi Bogu, iako to nije slučaj - đavo tada udari na suštinu spasenja, a čovek ostaje pod utisak da je Božji. "Posle toga, sve postaje vrlo lako", zaključio je otac na svom Fejsbuk profilu.

Bliskost sa porodicom

Objašnjavajući šta se dešava kada se čovek odvoji od suštine, istakao je važnost bliskosti sa porodicom kako bi napredovao, umesto da zapadne u letargiju.

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- Kada se čovek udalji od zajednice i porodice, njime je veoma lako manipulisati. Prvo što đavo radi kada uđe u čoveka jeste da ga odvaja od porodice, a on počinje da uživa u samoći i svojim mislima - završio je i upozorio da ne izgovaramo i ne pomišljamo da nam u životu ne treba niko.

Kurir/Espreso

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