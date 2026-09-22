PODRŠKA IDE TAMO GDE JE NAJPOTREBNIJA: Ministarka Stamenkovski uručila pristupačna kombi vozila za osobe sa invaliditetom u Leskovcu i Bosilegradu
- Vozila će služiti za odlazak u školu, na lekarske preglede, izlete i druge svakodnevne potrebe korisnika
- Ministarstvo najavljuje nastavak programa i još 12 vozila za lokalne samouprave širom Srbije.
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski dodelila je Leskovcu i Bosilegradu pristupačna kombi vozila namenjena prevozu osoba sa invaliditetom, kako bi im svakodnevne aktivnosti i usluge bile dostupnije.
Vozila će se koristiti za prevoz osoba sa invaliditetom u njihovim svakodnevnim aktivnostima – prilikom odlaska u školu, na lekarske preglede, izlete, kao i za druge potrebe koje podrazumevaju siguran i pristupačan prevoz.
Leskovac i Bosilegrad su među prvim lokalnim samoupravama u kojima se realizuje ovaj program Ministarstva, a u narednom periodu biće dodeljeno još 12 pristupačnih kombi vozila lokalnim samoupravama širom Srbije.
„Želeli smo da podršku usmerimo tamo gde je ona najpotrebnija – ka konkretnim potrebama osoba sa invaliditetom i njihovih porodica. Pristupačno vozilo znači da roditelj više ne mora da razmišlja kako će dete u kolicima stići do škole, lekara ili otići na izlet. To su svakodnevne aktivnosti koje moraju biti dostupne svakom građaninu“, istakla je Đurđević Stamenkovski.
Ministarka je naglasila da će vozila biti na raspolaganju osobama sa invaliditetom u saradnji sa lokalnim samoupravama, kako bi ova vrsta prevoza bila organizovana u skladu sa potrebama korisnika.
„Naš cilj je da osobe sa invaliditetom imaju što veću samostalnost i da mogu ravnopravno da učestvuju u životu svoje zajednice. Pristupačan prevoz nije privilegija, već preduslov da neko može da ode u školu, kod lekara, na druženje, izlet ili bilo gde gde želi i treba da bude“, poručila je ministarka.
Ona je istakla da Ministarstvo nastavlja sa merama usmerenim na unapređenje pristupačnosti i položaja osoba sa invaliditetom, uključujući razvoj usluga u zajednici, izgradnju inkluzivnih igrališta i uklanjanje arhitektonskih barijera kroz postavljanje rampi i liftova.
„Ne treba da sažaljevamo osobe sa invaliditetom, već da ih poštujemo, razumemo njihove potrebe i stvaramo uslove u kojima će moći ravnopravno da žive, rade, uče i budu deo svoje zajednice. Njihove porodice godinama nose veliki teret i naša obaveza je da osete da imaju podršku države i sistema“, rekla je Đurđević Stamenkovski.
Ministarka je poručila da će program dodele pristupačnih vozila biti nastavljen, sa ciljem da ova vrsta podrške stigne do što većeg broja lokalnih sredina i da osobama sa invaliditetom omogući lakše obavljanje svakodnevnih aktivnosti.
„Želimo konkretna rešenja koja menjaju svakodnevni život ljudi. Ova vozila upravo to predstavljaju – veću dostupnost, samostalnost i mogućnost da osobe sa invaliditetom budu ravnopravni učesnici u životu svoje zajednice“, zaključila je Đurđević Stamenkovski.