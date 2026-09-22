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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski dodelila je Leskovcu i Bosilegradu pristupačna kombi vozila namenjena prevozu osoba sa invaliditetom, kako bi im svakodnevne aktivnosti i usluge bile dostupnije.

Vozila će se koristiti za prevoz osoba sa invaliditetom u njihovim svakodnevnim aktivnostima – prilikom odlaska u školu, na lekarske preglede, izlete, kao i za druge potrebe koje podrazumevaju siguran i pristupačan prevoz.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Leskovac i Bosilegrad su među prvim lokalnim samoupravama u kojima se realizuje ovaj program Ministarstva, a u narednom periodu biće dodeljeno još 12 pristupačnih kombi vozila lokalnim samoupravama širom Srbije.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

„Želeli smo da podršku usmerimo tamo gde je ona najpotrebnija – ka konkretnim potrebama osoba sa invaliditetom i njihovih porodica. Pristupačno vozilo znači da roditelj više ne mora da razmišlja kako će dete u kolicima stići do škole, lekara ili otići na izlet. To su svakodnevne aktivnosti koje moraju biti dostupne svakom građaninu“, istakla je Đurđević Stamenkovski.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ministarka je naglasila da će vozila biti na raspolaganju osobama sa invaliditetom u saradnji sa lokalnim samoupravama, kako bi ova vrsta prevoza bila organizovana u skladu sa potrebama korisnika.

„Naš cilj je da osobe sa invaliditetom imaju što veću samostalnost i da mogu ravnopravno da učestvuju u životu svoje zajednice. Pristupačan prevoz nije privilegija, već preduslov da neko može da ode u školu, kod lekara, na druženje, izlet ili bilo gde gde želi i treba da bude“, poručila je ministarka.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ona je istakla da Ministarstvo nastavlja sa merama usmerenim na unapređenje pristupačnosti i položaja osoba sa invaliditetom, uključujući razvoj usluga u zajednici, izgradnju inkluzivnih igrališta i uklanjanje arhitektonskih barijera kroz postavljanje rampi i liftova.

„Ne treba da sažaljevamo osobe sa invaliditetom, već da ih poštujemo, razumemo njihove potrebe i stvaramo uslove u kojima će moći ravnopravno da žive, rade, uče i budu deo svoje zajednice. Njihove porodice godinama nose veliki teret i naša obaveza je da osete da imaju podršku države i sistema“, rekla je Đurđević Stamenkovski.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ministarka je poručila da će program dodele pristupačnih vozila biti nastavljen, sa ciljem da ova vrsta podrške stigne do što većeg broja lokalnih sredina i da osobama sa invaliditetom omogući lakše obavljanje svakodnevnih aktivnosti.