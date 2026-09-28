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Oktobar je mesec koji u pravoslavnom kalendaru donosi nekoliko velikih i vernicima posebno dragih praznika, a među njima se izdvajaju Pokrov Presvete Bogorodice, Sveta Petka i Sveti Luka. Pored njih, obeležavaju se i Tomindan, Srđevdan i drugi dani posvećeni svetiteljima kojemnoge porodice u Srbiji slave kao krsnu slavu.

Jesenji mesec tako je ispunjen praznicima, običajima i narodnim verovanjima koja se prenose generacijama. Za vernike, oktobar je prilika za molitvu i odlazak u crkvu, dok se u domovima koji slave određene svetitelje pripremaju slavska trpeza, kolač i žito.

U nastavku donosimo hronološki pregled najvažnijih oktobarskih praznika i slava.

14. oktobar - Pokrov Presvete Bogorodice

Jedan od najvoljenijih oktobarskih praznika je Pokrov Presvete Bogorodice, koji se svake godine obeležava 14. oktobra.

Praznik je posvećen događaju iz 10. veka. Prema crkvenom predanju, tokom noćnog bdenja u Vlahernskoj crkvi u Carigradu, Presveta Bogorodica pojavila se pred vernicima zajedno sa svetiteljima i anđelima. U rukama je držala svoj omofor, pokrov, kojim je simbolično zaklonila okupljeni narod.

Zbog toga se Pokrov doživljava kao praznik Bogorodičine zaštite, utehe i molitvenog zastupništva.

U srpskom narodu ovaj dan poznat je i kao Pokrovice, a posebno mesto ima u tradiciji i narodnim običajima.

Ikona Bogorodice Foto: Shutterstock

Narodna verovanja

Prema narodnom običaju, na Pokrov se izbegavaju teški fizički poslovi i dan se provodi u miru, molitvi i porodičnom okupljanju.

U pojedinim krajevima Srbije postoji verovanje da ovaj praznik donosi mir i slogu u kući, pa se izbegavaju svađe, psovanje i drugi sukobi.

Žene su tradicionalno posebno poštovale ovaj praznik, a postoje i različita narodna verovanja da molitva Presvetoj Bogorodici na ovaj dan donosi zaštitu porodici, zdravlje i mir.

Važno je naglasiti da su ovakva pravila i verovanja deo narodne tradicije, a ne propisana crkvena pravila.

19. oktobar - Tomindan

Sveti apostol Toma, poznat u narodu kao Tomindan, obeležava se 19. oktobra.

Apostol Toma bio je jedan od dvanaestorice Hristovih učenika, a u hrišćanskoj tradiciji poznat je po tome što je, prema Jevanđelju, tražio dokaz Hristovog vaskrsenja. Otuda potiče i izraz „Neverni Toma“.

Tomindan nije crveno slovo, ali se u pojedinim krajevima Srbije poštuju različiti običaji vezani za ovaj dan.

U narodnoj tradiciji mogu se pronaći verovanja da Sveti Toma štiti domaćinstvo od nesreće, dok se u pojedinim krajevima praznik vezivao i za vremenske prilike.

Za vernike je ovo pre svega dan posvećen apostolu Tomi i prilika za molitvu i sećanje na njegovu ulogu među Hristovim učenicima.

Sveti Toma Foto: Youtube Printscreen

20. oktobar - Srđevdan

Dan kasnije, 20. oktobra, Srpska pravoslavna crkva obeležava praznik Svetih mučenika Sergija i Vakha, poznat kao Srđevdan.

Sergije i Vakho bili su rimski vojnici i hrišćani koji su, prema crkvenom predanju, stradali zbog svoje vere.

Srđevdan se u Srbiji slavi i kao krsna slava, mada nije među najrasprostranjenijim slavama.

U narodnoj tradiciji ovaj dan povezuje se sa prelaskom iz jeseni u hladniji deo godine. Postoje i različita verovanja o divljim životinjama i vremenskim prilikama.

Kao i kod drugih praznika, ova narodna verovanja treba razlikovati od zvaničnog crkvenog učenja.

Srđevdan Foto: Printscreen/Youtube

27. oktobar - Sveta Petka

27. oktobar jedan je od najvažnijih oktobarskih datuma za pravoslavne vernike u Srbiji. Tada se praznuje Prepodobna mati Paraskeva, u narodu poznata kao Sveta Petka.

Sveta Petka jedna je od najpoštovanijih svetiteljki u srpskom narodu, a njen praznik posebno se vezuje za žene, porodicu, zdravlje i pomoć ljudima u nevolji.

Rođena je u Epivatu, u okolini Carigrada, a prema predanju poticala je iz pobožne porodice. Nakon smrti roditelja posvetila se hrišćanskom životu, a deo života provela je u molitvi i podvigu.

Njene mošti danas se poštuju u Jašiju u Rumuniji, dok je kult Svete Petke veoma snažan i u Srbiji.

Sveta Petka - velika ženska slava

Sveta Petka spada među veoma rasprostranjene krsne slave u Srbiji, a posebno se poštuje u različitim delovima zemlje, uključujući Šumadiju i jugoistočnu Srbiju.

Ikona Svete Petke Foto: Printscreen

U narodnoj tradiciji Svetu Petku posebno poštuju žene. Postoje brojna verovanja da na njen praznik ne treba prati veš, šiti, mesiti i obavljati teške kućne poslove.

Devojke su nekada brale cveće i njime ukrašavale kuću, uz verovanje da će tako u domu tokom godine biti više sloge i mira.

Mnogi vernici 27. oktobra odlaze u crkve i manastire posvećene Svetoj Petki, gde se mole za zdravlje i pomoć.

Posebno je poznata Kapela Svete Petke na Kalemegdanu, gde se nalazi izvor vode koji vernici tradicionalno posećuju i prema kome imaju veliko poštovanje.

Ipak, tvrdnje da određena voda ili ritual „leči“ bolesti spadaju u narodna verovanja i ne treba ih predstavljati kao medicinski potvrđene činjenice.

31. oktobar - Lučindan

Oktobar se završava još jednim velikim praznikom - Svetim apostolom i jevanđelistom Lukom, koji se obeležava 31. oktobra i poznat je kao Lučindan.

Sveti Luka bio je jedan od četvorice jevanđelista i jedan od najznačajnijih propovednika ranog hrišćanstva.

Sveti Luka Foto: History and Art Collection / Alamy / Profimedia

Autor je Jevanđelja po Luki i Dela apostolskih. Crkvena tradicija ga smatra i prvim hrišćanskim ikonopiscem, odnosno svetiteljem koji je među prvima prikazivao Hrista i Presvetu Bogorodicu na ikonama.

Zbog toga se Sveti Luka u ikonopisnoj tradiciji često naziva i prvim ikonopiscem.

Lučindan se u Srbiji obeležava i kao krsna slava, ali ga slavi manji broj porodica u odnosu na neke druge velike slave.