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IONIQ 6 N osvojio prvo mesto u kategoriji Performance na izboru za Nemački automobil godine (GCOTY) 2027.

Nezavisni žiri prepoznao kombinaciju vrhunskih performansi, preciznog upravljanja i karaktera usmerenog na vozača

Novo priznanje potvrđuje uspeh Hyundai Motor-a na GCOTY izboru, nakon prethodnih nagrada za modele iz IONIQ porodice

Novo priznanje nadovezuje se na titulu „World Performance Car“ koju je IONIQ 6 N ranije osvojio Potpuno električni model visokih performansi kompanije Hyundai Motor, IONIQ 6 N, osvojio je prvo mesto u kategoriji Performance na izboru za Nemački automobil godine (German Car of the Year – GCOTY) 2027, nekoliko meseci nakon što je proglašen za „World Performance Car“. Nezavisni žiri automobilskih novinara prepoznao je IONIQ 6 N zbog kombinacije vrhunskih performansi, preciznog upravljanja i karaktera usmerenog na vozača. Ovo priznanje dodatno potvrđuje posvećenost kompanije Hyundai razvoju performansi, inovacija i iskustva u vožnji u segmentu električnih vozila visokih performansi.

„Ova nagrada potvrđuje našu posvećenost pružanju uzbuđenja u vožnji koje vozači automobila visokih performansi očekuju, bez kompromisa. N znači ‘Born in Namyang, honed at Nürburgring’, što je pokazao i uspešan debi modela i30 N u Nemačkoj pre gotovo deset godina. Ovo priznanje predstavlja potvrdu našeg napretka u razvoju električnih performansi nove generacije i ima veliki značaj za N. Nastavićemo da pomeramo granice performansi kroz nove tehnologije i motosport, uključujući trku 24 sata Nirburgringa, koju koristimo kao razvojnu platformu za buduće N modele.“ Joon Park, potpredsednik i rukovodilac N Management Group-a Šta izdvaja IONIQ 6 N kao električni automobil visokih performansi? Nezavisni žiri GCOTY izbora prepoznao je IONIQ 6 N zbog kombinacije impresivnih performansi, preciznog upravljanja i koncepta usmerenog na vozača. Ovaj potpuno električni model visokih performansi razvijen je kako bi pružio uzbudljivo iskustvo vožnje, kako na javnim putevima, tako i na trkačkoj stazi.

Posebno razvijene funkcije, poput sistema N e-Shift i N Active Sound+, dodatno obogaćuju iskustvo za volanom i doprinose snažnijoj povezanosti vozača i automobila. Kako IONIQ 6 N kombinuje performanse na stazi sa svakodnevnom vožnjom? IONIQ 6 N objedinjuje tri osnovna stuba Hyundai N filozofije: Corner Rascal, Racetrack Capability i Everyday Sports Car. Ovaj pristup kombinuje dinamične karakteristike u krivinama i sposobnosti prilagođene trkačkoj stazi sa osobinama koje su važne za svakodnevnu vožnju. Funkcije poput N e-Shift i N Active Sound+ osmišljene su da dodatno naglase performanse automobila i vozaču pruže direktnije i emotivnije iskustvo za volanom.

Nastavak uspešnog niza Hyundai modela na GCOTY izboru IONIQ 6 N nastavlja uspešan niz Hyundai modela na izboru za Nemački automobil godine. Modeli kompanije Hyundai osvojili su sledeća priznanja u prethodnim godinama: 2027: Hyundai IONIQ 6 N – pobednik kategorije Performance

2026: Hyundai IONIQ 9 – pobednik kategorije Premium

2024: Hyundai IONIQ 6 – pobednik kategorije New Energy

2022: Hyundai IONIQ 5 – proglašen za Nemački automobil godine i pobednik kategorije New Energy Šta je GCOTY? German Car of the Year (GCOTY) predstavlja nezavisni izbor za automobil godine u Nemačkoj, o čijim rezultatima odlučuje žiri koji čini oko 40 iskusnih automobilskih novinara. Nakon detaljnih testiranja, žiri bira najbolje modele u kategorijama Compact, Premium, Luxury, Budget i Performance, među ključnim novim modelima predstavljenim tokom prethodnih 12 meseci.

Pet pobednika kategorija zatim se takmiče za titulu „German Car of the Year“, odnosno Nemačkog automobila godine. Podaci o emisijama CO₂ i potrošnji energije Hyundai IONIQ 6 N: kombinovana potrošnja energije: 18,7 kWh/100 km; kombinovane emisije CO₂: 0 g/km; klasa emisija CO₂: A.









O Hyundai Motor Company Hyundai Motor Company je osnovana 1967. godine i prisutna je u preko 200 zemalja. Ima više od 120.000 zaposlenih, posvećenih rešavanju realnih izazova u mobilnosti širom sveta. Na osnovu vizije brenda “Napredak za čovečanstvo”, Hyundai Motor ubrzava svoju transformaciju u Provajdera rešenja za pametnu mobilnost. Kompanija investira u napredne tehnologije, kao što su robotika i Urbana vazdušna mobilnost (UAM) kako bi dovela do revolucionarnih rešenja mobilnosti, dok teži otvorenim inovacijama za uvođenje budućih usluga mobilnosti. U potrazi za održivom budućnošću sveta, Hyundai će nastaviti sa svojim naporima da uvede vozila sa nultom emisijom opremljena najsavremenijim u industriji ćelijama na vodonično gorivo i EV tehnologijama.