Ovih pet gradova zovu na jesenje putovanje: Stvoreni su za predah, a do njih se stiže jednostavnije nego što mislite
Posle letovanja svima nam prija još jedan mali beg od svakodnevice, makar trajao samo nekoliko dana. Kada se koferi raspakuju, utisci sa mora slegnu, a posao, škola i druge obaveze ponovo ispune kalendar, jesen postaje idealan trenutak za novo putovanje.
Gradovi u ovo doba godine dobijaju sasvim drugačiju atmosferu. Temperature su prijatnije za duge šetnje, gužve su manje, a vikend u drugoj zemlji može da bude upravo ono kratko resetovanje koje nam je potrebno.
Za jesenji predah autobus je praktičan i povoljan izbor, posebno kada iz Beograda možete lako da stignete do nekih od najzanimljivijih gradova regiona i srednje Evrope.
Beogradska autobuska stanica BAS u Bloku 42 dodatno pojednostavljuje organizaciju puta. Na jednom mestu možete da proverite polaske i cene, kupite kartu i bezbrižno krenete na svoju jesenju avanturu. Zahvaljujući online kupovini karata, čitavo putovanje možete da isplanirate i pre nego što izađete iz kuće.
Za ovu jesen izdvojili smo Sarajevo, Temišvar, Zagreb, Budimpeštu i Beč – pet gradova koji nude potpuno različite doživljaje, a do kojih se iz Beograda može stići autobusom. Neko će prvo pomisliti na ćevape, neko na termalne banje, a neko na bečku kafu i kolače. Jedno je sigurno: za dobar odmor ne morate da čekate sledeće leto.
Sarajevo: Grad u koji se odlazi zbog atmosfere, a vraća zbog hrane
Sarajevo je destinacija za koju vam nije potreban komplikovan plan. Baščaršija, Sebilj, uske istorijske ulice, Miljacka, pogled na okolna brda i, naravno, sarajevski ćevapi – sasvim dovoljno za vikend ispunjen šetnjom, ukusnom hranom i posebnom atmosferom.
Baščaršija i istorijsko jezgro grada najbolje se upoznaju pešice. Na svega nekoliko koraka smenjuju se zanatske radnje, kafane, verski objekti i građevine koje čuvaju tragove različitih epoha i kultura.
Autobus je zgodan izbor za sve koji žele da se opuste već na početku putovanja, bez razmišljanja o vožnji, putarinama i parkingu. Kartu možete da kupite online i svoje mesto obezbedite unapred, bez dodatnog odlaska na stanicu.
Dovoljno je da spakujete ranac, obujete udobne patike i krenete. Aktuelne termine, cene i dostupne polaske za Istočno Sarajevo možete da proverite putem na BAS sajtu.
Temišvar: Blizu Beograda, a dovoljno drugačiji za pravi beg
Ako želite da promenite sredinu, ali ne i da pola dana provedete na putu, Temišvar je odličan izbor za jesenji vikend.
Ovaj grad na zapadu Rumunije poznat je po prostranim trgovima, baroknoj arhitekturi, živopisnim fasadama, parkovima i opuštenoj atmosferi. Njegov centar kao da je stvoren za laganu šetnju bez strogo određenog plana.
Trg Ujedinjenja, Trg Pobede, Bastion Marije Terezije i gradski parkovi lako mogu da ispune jedan ili dva dana, uz dovoljno vremena za kafu, ručak i spontano otkrivanje skrivenih gradskih kutaka.
Polasci iz Beograda organizovani su svakog dana u 10.00 i 19.00 časova, a prosečno trajanje putovanja je oko tri sata. Zbog blizine, povoljne cene karte i vremena polaska, Temišvar je posebno praktičan izbor za kraći jesenji odmor.
Zagreb: Za putovanje bez žurbe i velikog plana
Zagreb je gotovo stvoren za onu vrstu putovanja na kojem želite da usporite, šetate i uživate bez jurnjave od jedne atrakcije do druge.
Gornji grad, Markov trg, Kamenita vrata, muzeji, kafići i parkovi mogu da ispune dan bez pretrpanog rasporeda. Šetnja Donjim gradom i njegovim trgovima i parkovima posebno je prijatna u jesen, kada zelenilo poprimi zlatne i bakarne tonove.
Autobusi za Zagreb polaze ponedeljkom, utorkom, sredom i petkom u 20.30, kao i utorkom, četvrtkom i petkom u 19.00 časova. Večernji termini su praktični jer deo puta možete da prespavate i naredni dan iskoristite za upoznavanje grada.
Budimpešta: Malo velegrada, malo Dunava i mnogo uživanja
Budimpešta je jedna od onih destinacija koje su privlačne tokom čitave godine, ali joj jesen posebno lepo pristaje.
Dunav, Budim i Pešta, monumentalni mostovi, zgrada Parlamenta, Ribarska tvrđava i široke gradske avenije omogućavaju vam da tokom samo jednog dana doživite nekoliko sasvim različitih lica grada. Kada temperatura padne, nekoliko sati provedenih u toploj vodi čuvenih budimpeštanskih banja zvuči još privlačnije.
Iz Beograda ka Budimpešti svakodnevno su dostupni polasci u 6.00, 8.00 i 16.30 časova, dok je dodatni večernji polazak u 23.30 utorkom i petkom. Na sajtu www.bas.rs proverite na kojim polascima možete ostvariti penzionerski, studentski ili dečiji popust i kupiti kartu po znatno povoljnijoj ceni.
Beč: Kafa, palate i jesen kao na filmu
Beč je pravi izbor za one koji žele da njihov jesenji odmor bude malo elegantniji.
Šenbrun, Hofburg, katedrala Svetog Stefana, muzeji, parkovi i čuvene bečke kafane nude dovoljno sadržaja za nekoliko dana, bez potrebe da svaki trenutak unapred isplanirate. Jedan dan možete da posvetite šetnji i znamenitostima, drugi muzejima, a treći dugoj kafi i kolaču – i već imate sve što je potrebno za lep gradski odmor.
BAS nudi tri svakodnevna polaska iz Beograda ka Beču – u 8.00, 20.00 i 21.00 čas. Večernji polasci odgovaraju putnicima koji žele da sačuvaju dnevne sate za obilazak grada, dok je jutarnji termin idealan za one koji vole da krenu odmah posle doručka.
BAS kao početak putovanja: na www.bas.rs očekuje vas još mnogo atraktivnih destinacija
Koju god destinaciju da izaberete, jesenje putovanje autobusom predstavlja jednostavan način da na nekoliko dana promenite sredinu, odmorite se i doživite nešto novo.
Uz BAS, organizacija puta postaje lakša: na jednom mestu možete da pronađete međunarodne linije, proverite termine i cene i kupite kartu online, bez čekanja na šalteru. Potrebno je svega nekoliko minuta da odaberete polazak, obezbedite svoje mesto i počnete da se radujete putovanju.
Kada put počne, ostaje vam samo da se udobno smestite i uživate u vožnji. Nema gledanja u navigaciju, nerviranja zbog saobraćaja, traženja parkinga u centru grada niti dogovaranja ko će voziti u povratku.
Sarajevo, Temišvar, Zagreb, Budimpešta i Beč udaljeni su svega nekoliko sati od Beograda. Ponekad je upravo jedan takav kratak put dovoljan da se vratimo odmorniji, raspoloženiji i spremniji za sve što donosi jesen.
Napomena: Red vožnje može biti podložan promenama. Pre kupovine karte proverite aktuelne termine, cene i dostupnost polazaka na sajtu BAS-a.
Promo