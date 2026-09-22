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Posle letovanja svima nam prija još jedan mali beg od svakodnevice, makar trajao samo nekoliko dana. Kada se koferi raspakuju, utisci sa mora slegnu, a posao, škola i druge obaveze ponovo ispune kalendar, jesen postaje idealan trenutak za novo putovanje.

Gradovi u ovo doba godine dobijaju sasvim drugačiju atmosferu. Temperature su prijatnije za duge šetnje, gužve su manje, a vikend u drugoj zemlji može da bude upravo ono kratko resetovanje koje nam je potrebno. Za jesenji predah autobus je praktičan i povoljan izbor, posebno kada iz Beograda možete lako da stignete do nekih od najzanimljivijih gradova regiona i srednje Evrope.

Beogradska autobuska stanica BAS u Bloku 42 dodatno pojednostavljuje organizaciju puta. Na jednom mestu možete da proverite polaske i cene, kupite kartu i bezbrižno krenete na svoju jesenju avanturu. Zahvaljujući online kupovini karata, čitavo putovanje možete da isplanirate i pre nego što izađete iz kuće. Za ovu jesen izdvojili smo Sarajevo, Temišvar, Zagreb, Budimpeštu i Beč – pet gradova koji nude potpuno različite doživljaje, a do kojih se iz Beograda može stići autobusom. Neko će prvo pomisliti na ćevape, neko na termalne banje, a neko na bečku kafu i kolače. Jedno je sigurno: za dobar odmor ne morate da čekate sledeće leto. Sarajevo: Grad u koji se odlazi zbog atmosfere, a vraća zbog hrane Sarajevo je destinacija za koju vam nije potreban komplikovan plan. Baščaršija, Sebilj, uske istorijske ulice, Miljacka, pogled na okolna brda i, naravno, sarajevski ćevapi – sasvim dovoljno za vikend ispunjen šetnjom, ukusnom hranom i posebnom atmosferom.

Baščaršija i istorijsko jezgro grada najbolje se upoznaju pešice. Na svega nekoliko koraka smenjuju se zanatske radnje, kafane, verski objekti i građevine koje čuvaju tragove različitih epoha i kultura. Autobus je zgodan izbor za sve koji žele da se opuste već na početku putovanja, bez razmišljanja o vožnji, putarinama i parkingu. Kartu možete da kupite online i svoje mesto obezbedite unapred, bez dodatnog odlaska na stanicu. Dovoljno je da spakujete ranac, obujete udobne patike i krenete. Aktuelne termine, cene i dostupne polaske za Istočno Sarajevo možete da proverite putem na BAS sajtu.

Foto: Pavel Dudek/Alamy/Profimedia

Temišvar: Blizu Beograda, a dovoljno drugačiji za pravi beg Ako želite da promenite sredinu, ali ne i da pola dana provedete na putu, Temišvar je odličan izbor za jesenji vikend.

Ovaj grad na zapadu Rumunije poznat je po prostranim trgovima, baroknoj arhitekturi, živopisnim fasadama, parkovima i opuštenoj atmosferi. Njegov centar kao da je stvoren za laganu šetnju bez strogo određenog plana. Trg Ujedinjenja, Trg Pobede, Bastion Marije Terezije i gradski parkovi lako mogu da ispune jedan ili dva dana, uz dovoljno vremena za kafu, ručak i spontano otkrivanje skrivenih gradskih kutaka. Polasci iz Beograda organizovani su svakog dana u 10.00 i 19.00 časova, a prosečno trajanje putovanja je oko tri sata. Zbog blizine, povoljne cene karte i vremena polaska, Temišvar je posebno praktičan izbor za kraći jesenji odmor.

Foto: Pawparazzi/Alamy/Profimedia

Zagreb: Za putovanje bez žurbe i velikog plana Zagreb je gotovo stvoren za onu vrstu putovanja na kojem želite da usporite, šetate i uživate bez jurnjave od jedne atrakcije do druge. Gornji grad, Markov trg, Kamenita vrata, muzeji, kafići i parkovi mogu da ispune dan bez pretrpanog rasporeda. Šetnja Donjim gradom i njegovim trgovima i parkovima posebno je prijatna u jesen, kada zelenilo poprimi zlatne i bakarne tonove.

Autobusi za Zagreb polaze ponedeljkom, utorkom, sredom i petkom u 20.30, kao i utorkom, četvrtkom i petkom u 19.00 časova. Večernji termini su praktični jer deo puta možete da prespavate i naredni dan iskoristite za upoznavanje grada. Budimpešta: Malo velegrada, malo Dunava i mnogo uživanja Budimpešta je jedna od onih destinacija koje su privlačne tokom čitave godine, ali joj jesen posebno lepo pristaje. Dunav, Budim i Pešta, monumentalni mostovi, zgrada Parlamenta, Ribarska tvrđava i široke gradske avenije omogućavaju vam da tokom samo jednog dana doživite nekoliko sasvim različitih lica grada. Kada temperatura padne, nekoliko sati provedenih u toploj vodi čuvenih budimpeštanskih banja zvuči još privlačnije.

Iz Beograda ka Budimpešti svakodnevno su dostupni polasci u 6.00, 8.00 i 16.30 časova, dok je dodatni večernji polazak u 23.30 utorkom i petkom. Na sajtu www.bas.rs proverite na kojim polascima možete ostvariti penzionerski, studentski ili dečiji popust i kupiti kartu po znatno povoljnijoj ceni. Beč: Kafa, palate i jesen kao na filmu Beč je pravi izbor za one koji žele da njihov jesenji odmor bude malo elegantniji. Šenbrun, Hofburg, katedrala Svetog Stefana, muzeji, parkovi i čuvene bečke kafane nude dovoljno sadržaja za nekoliko dana, bez potrebe da svaki trenutak unapred isplanirate. Jedan dan možete da posvetite šetnji i znamenitostima, drugi muzejima, a treći dugoj kafi i kolaču – i već imate sve što je potrebno za lep gradski odmor.

BAS nudi tri svakodnevna polaska iz Beograda ka Beču – u 8.00, 20.00 i 21.00 čas. Večernji polasci odgovaraju putnicima koji žele da sačuvaju dnevne sate za obilazak grada, dok je jutarnji termin idealan za one koji vole da krenu odmah posle doručka.

Foto: Wirestock Creators/Shutterstock

BAS kao početak putovanja: na www.bas.rs očekuje vas još mnogo atraktivnih destinacija Koju god destinaciju da izaberete, jesenje putovanje autobusom predstavlja jednostavan način da na nekoliko dana promenite sredinu, odmorite se i doživite nešto novo.

Uz BAS, organizacija puta postaje lakša: na jednom mestu možete da pronađete međunarodne linije, proverite termine i cene i kupite kartu online, bez čekanja na šalteru. Potrebno je svega nekoliko minuta da odaberete polazak, obezbedite svoje mesto i počnete da se radujete putovanju. Kada put počne, ostaje vam samo da se udobno smestite i uživate u vožnji. Nema gledanja u navigaciju, nerviranja zbog saobraćaja, traženja parkinga u centru grada niti dogovaranja ko će voziti u povratku. Sarajevo, Temišvar, Zagreb, Budimpešta i Beč udaljeni su svega nekoliko sati od Beograda. Ponekad je upravo jedan takav kratak put dovoljan da se vratimo odmorniji, raspoloženiji i spremniji za sve što donosi jesen. Napomena: Red vožnje može biti podložan promenama. Pre kupovine karte proverite aktuelne termine, cene i dostupnost polazaka na sajtu BAS-a.