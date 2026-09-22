Slušaj vest

Nekada je za nečiju sreću potrebno tako malo! Malo pažnje, vremena i želje da nekome ulepšamo dan. Jedna žena iz Bele Crkve već godinama na poseban način pokazuje da mala dela dobrote mogu imati ogromno značenje, posebno kada su namenjena deci.

Sve je počelo iz jednostavne želje da svoje dete od malih nogu nauči koliko je važno deliti sa drugima i pomoći onima kojima je pomoć potrebna. Tako je ova žena počela da misli na mališane iz Doma za decu bez roditeljskog staranja.

Za svakog slavljenika spremi tortu

Doznala datume rođenja svih klinaca i pravi im rođendanske torte Foto: FamVeld/Shutterstock

- Da li znate da u Beloj Crkvi postoji superjunakinja bez plašta, koja je doznala datume rođenja svih klinaca iz Doma za decu bez roditeljskog staranja, i pošto oni nemaju koga to da im spremi, ona svakome od njih donosi tortu za rođendan - navodi se na Instagram stranici "ljudski".

Za svakog slavljenika pripremi tortu, ali se potrudi i da ona bude baš po njegovom ukusu.

- Uz to sazna da li dete voli Elzu, Pepu, fudbalere ili šta god, pa upakuje tematski neku sitnicu: grickalice, sokove, da slavljenici oduvaju svećice i proslave sa društvom, što je za te klince pregolema sreća. Ona je diskretna junakinja, i nakon što je podelila priču sa nama, zamolila je da njeno ime ne otkrivamo - dodaju.

Deca je čekaju na kapiji

Sve je počelo kada je htela da svoje dete nauči od malena da deli i pomaže.

- U početku, deca nisu imala pojma, pa su bila u čudu. A za neki dan, ona nosi ko zna koju tortu, i sada, pošto deca već znaju, čekaju je na kapiji. Svako od nas može na sličan način da obraduje klince u sebi najbližem domu - navode.