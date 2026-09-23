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Na Instagram profilu poznatog humanitarca Marka Nikolića iz Vranja objavljen je emotivan video koji je dirnuo mnoge. Na snimku se vidi baka koja na ulici prodaje bukete cveća po 100 dinara, pokušavajući da zaradi koji dinar.

Nikolić je zastao pored nje i pitao koliko košta buket. Kada je saznao da jedan košta 100 dinara i da ih baka ima svega deset, izvadio je 2.000 dinara i kupio sve što je imala.

- Je l' to sve, bako? Evo, izvolite, ovo je za Vas - rekao joj je Nikolić, pružajući joj novčanicu.

- Hvala ti puno - odgovorila je baka.

- Ne treba kusur, živa bila - naglasio je.

Nikolić je u svojoj objavi objasnio da mu nije bila namera da baki jednostavno pruži novac, već da na taj način sačuva njeno dostojanstvo i pokaže poštovanje prema njenom radu.

- Nisam želeo da joj samo dam novac, niti da kupim cveće pa da joj ga vratim. Možda bih je time i uvredio. Jer ona nije stajala tamo i molila, ona je radila, trudila se i pošteno zarađivala svoj dinar - napisao je humanitarac.

Foto: Kurir Televizija

Kako je dodao, želeo je da kupi sve što je baka tog dana imala kako bi njen trud bio poštovan i kako bi možda mogla nešto ranije da ode kući.

- Ponekad pomoć nije samo u tome koliko nekome damo. Ponekad je najveća pomoć da čoveku sačuvamo dostojanstvo. Da mu ne pružimo milostinju, već poštovanje - poručio je Nikolić.

Cveće je poneo sa sobom, ali mu je, kako kaže, bakin osmeh vredeo mnogo više od 2.000 dinara.

Ipak, ono što je ovu priču učinilo posebno emotivnom jeste priznanje koje je usledilo.

- Možda me je ova baka posebno dotakla jer sam u njoj na trenutak video svoju majku. I moja mama je nekada prodavala cveće da bi me prehranila - otkrio je Nikolić.

Kako je naveo, upravo zato dobro zna koliko truda, brige i neprospavanih noći može da stoji iza nekoliko cvetova koje neko prodaje pored puta ili na groblju.

- Znam kako izgleda kada majka ne traži ništa ni od koga, već se bori i radi šta god može da bi njeno dete imalo šta da pojede - napisao je.

Na kraju objave Nikolić je poslao jednostavnu, ali snažnu poruku: