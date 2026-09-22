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Kada se iz Zagreba vratila u Prizren na očevu sahranu, Arta je mislila da je najveća bol upravo njegov gubitak. Međutim, među starim dokumentima pronašla je dokaze o mesečnim uplatama jednoj ženi koju porodica nikada nije pominjala. Sumnja da je otac vodio dvostruki život dovela ju je do sukoba sa majkom i bratom. Tek nakon što je pronašla tu tajanstvenu ženu, shvatila je da je pogrešno procenila čoveka koga je upravo sahranila.

"Već 17 godina živim u Zagrebu. Tamo sam studirala, zaposlila se kao arhitekta i zasnovala svoju porodicu. U Prizren sam se vraćala najmanje tri puta godišnje, ali uvek samo na nekoliko dana.

Otac mi je često govorio:

"Ti kad dolaziš, donesi mi samo sebe. Ništa drugo mi ne treba".

Bio je povučen čovek. Nije mnogo pričao o prošlosti, nije se žalio i nije tražio pomoć. Više od 30 godina radio je kao električar. Čak i kada je otišao u penziju, nastavio je besplatno da popravlja instalacije porodicama koje nisu imale novca da plate.

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U proleće, otac je doživeo srčani udar. Kada me je brat pozvao, odmah sam krenula, ali nisam stigla da ga vidim živog. Ušla sam u kuću nekoliko sati nakon što su njegovo telo odveli radi pripreme za sahranu.

Majka je sedela pored prozora i ćutala. Brat se bavio ljudima koji su ulazili i izlazili. Otišla sam u očevu sobu i otvorila ormar samo da bih pronašla jednu njegovu košulju koju sam želela da sačuvam za uspomenu.

Tamo sam ugledala crnu torbu sa dokumentima.

U njoj su bili računi, bankarske uplatnice i jedna mala beležnica. U početku sam mislila da su to uobičajeni troškovi. A onda sam primetila da je, gotovo svakog meseca, duže od devet godina, otac slao od 150 do 250 evra na isti račun.

U svrsi uplate pisalo je samo: "Za Eliru".

Nisam poznavala nikakvu Eliru.

Uzela sam beležnicu i počela da prelistavam. Na nekoliko stranica bilo je zapisano isto ime, zajedno sa datumima i iznosima. Na samom kraju pronašla sam adresu u Orahovcu.

Foto: Kurir, Profimedia

Prva misao koja mi je pala na pamet bila je najgora moguća: otac je imao drugu ženu.

Danas me je sramota da to priznam, ali u tim trenucima nisam razmišljala ni o jednom drugom objašnjenju. Prisetila sam se njegovih čestih odlazaka subotom, telefonskih razgovora koje je vodio van sobe i činjenice da se ponekad vraćao kasno, ne govoreći gde je bio.

Posle sahrane, sačekala sam da rodbina ode, a zatim sam pred majku stavila bankarske uplatnice.

"Ko je Elira?" - pitala sam je.

Majka je pogledala papire i pognula glavu.

"Ne danas, kćeri" - rekla mi je.

Njen odgovor samo je pojačao moju sumnju.

"Nego kada? Otac je umro, a mi i dalje ne znamo ko je on zapravo bio!"

Brat me je zamolio da se smirim. Rekao mi je da je to možda neko kome je otac samo pomagao. Ali ja nisam želela to da prihvatim. Mislila sam da pokušavaju da zaštite uspomenu na njega.

Majka je samo ponovila:

"Tvoj otac nas nije izdao".

"Kako to možeš da znaš ako nećeš da mi kažeš ko je ona?"

Majka je ustala i izašla iz sobe. Te noći više nismo razgovarale.

Orahovac Foto: Privatna arhiva Dragana Šibalića

Sutradan sam uzela adresu i sama se zaputila u Orahovac. Tokom čitavog puta ruke su mi se tresle. Nisam znala šta ću reći toj ženi. U glavi sam stvarala najrazličitije scenarije: možda sa mojim ocem ima decu, možda su svi znali za nju osim mene.

Adresa me je dovela do jednog malog centra za rehabilitaciju dece. Pomislila sam da sam pogrešila. Ušla sam unutra i pitala za Eliru.

Posle nekoliko trenutaka, izašla je žena u tridesetim godinama, sa skupljenom kosom i u uniformi fizioterapeuta.

Kada sam joj rekla svoje ime, lice joj se promenilo.

"Vi ste ćerka čika Ilira?" - upitala me je.

Način na koji je izgovorila ime moga oca me je dotakao, ali sam i dalje bila puna sumnje.

"Jesam. Želim da znam zašto vam je moj otac slao novac devet godina".

Elira je zaćutala. Zatim me je pozvala u svoju malu kancelariju. Iz fioke je izvadila jednu staru fotografiju. Na njoj je bio moj otac, znatno mlađi, kako stoji pored devojčice sa zavojem na glavi.

"Ta devojčica bila je Elira".

Ispričala mi je da je tokom rata, kada je imala samo devet godina, kuća njene porodice bila zahvaćena požarom. Moj otac, koji je tada pomagao izbeglim porodicama, ušao je u kuću u plamenu i izneo je napolje.

Njeni roditelji nisu preživeli.

Elira je odrasla kod tetke. Moj otac ju je posetio nekoliko puta posle rata, ali je nakon toga izgubio kontakt sa njom. Mnogo godina kasnije, sasvim slučajno je saznao da ona želi da studira fizioterapiju, ali da nema novca za školovanje.

Odlučio je da joj pomogne, ne govoreći to nikome.

- Nisam želela da prihvatim taj novac - rekla mi je Elira.

- Ali on mi je rekao da mi ne pomaže iz sažaljenja. Govorio je da samo završava dužnost koju je započeo onog dana kada me je izukao iz požara.

Pitala sam je zašto je moj otac sve to držao u tajnosti.

Elira je spustila pogled.

Zato što je smatrao da nije uspeo.

Nisam razumela.

Tada mi je otkrila da je tog dana u kući bio i njen petogodišnji brat. Moj otac je pokušao da se vrati unutra kako bi i njega spasao, ali krov je počeo da se ruši i ljudi su ga sprečili da ponovo uđe u vatru.

Godinama je krivio sebe što je spasao samo jedno dete.

Te uplate nisu bile za ženu sa kojom je imao tajnu vezu. Bile su za školovanje, stanarinu i kasnije specijalizaciju devojčice koju je istrgao iz plamena.

Elira me je odvela do sale u kojoj je nekoliko dece imalo terapiju. Pokazala mi je dva aparata za čiju je kupovinu moj otac takođe dao novac.

- Nije želeo da se njegovo ime bilo gde spominje - rekla je.

- Zamolio me je samo jedno: ako ikada budem u mogućnosti, da i ja pomognem nekome drugom.

Prizren Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Nisam mogla da se zadržim. Briznula sam u plač pred ženom koju sam, pre samo sat vremena, smatrala sramotnom tajnom moga oca.

Kada sam se vratila u Prizren, majka je i dalje bila budna. Sela sam pored nje i zamolila je za oproštaj.

Ispričala mi je da je znala čitavu priču od samog početka. Otac joj se poverio samo jednom, posle noćne more u kojoj je čuo dete kako zove u pomoć iz zapaljene kuće.

- Zašto mi nisi odmah rekla? - pitala sam je.

- Zato što to nije bila naša priča da bismo je pričali bez Elirinog pristanka - odgovorila mi je.

Te noći sam shvatila koliko brzo u svojoj glavi možemo naružiti i ukaljati čoveka, čak i kada mislimo da ga poznajemo čitav život.

Iz Zagreba sam došla da sahranim oca. U Orahovcu sam otkrila deo njegove duše koji nikada nisam poznavala.

U crnoj torbi pronašla sam i jednu kovertu bez imena. Unutra je bilo 600 evra i kratka poruka: "Za opremu za decu, ako ne stignem sam da pošaljem."

Taj novac smo predali Eliri. Moj brat i ja smo odlučili da svake godine, na godišnjicu očeve smrti, pomognemo po jednom detetu iz tog centra.

Ne zato što želimo da otkupimo njegovu krivicu.