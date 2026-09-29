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U svakodnevnom govoru često možemo čuti kako neko, iz besa, nemoći ili povređenosti, izgovara kletve. "Dabogda ti se vratilo", "Bog ti sudio", "Dabogda dočekao..." samo su neke od rečenica koje ljudi izgovaraju u afektu, ponekad i ne razmišljajući o težini svojih reči.

Međutim, prema rečima Mati Ekaterine, igumanije manastira Oreškovica, takve reči ne treba olako izgovarati. Gostujući na TV Hram, ona je, između ostalog, govorila o kletvama i posledicama koje, prema njenom verskom shvatanju, mogu imati.

- Nije dobro da se kune i ne valja to da se radi. Jer u 90 odsto slučajeva osoba koja kune, kletve se na nju vezuju i ona se od toga još više razboljeva - rekla je Mati Ekaterina.

Igumanija je kletve opisala kao posebno opasnu pojavu i povezala ih sa, kako je navela, "zlim duhovima" i "nečastivim silama".

- Kletve su gadna stvar, kletve su proizvod zlih duhova, nečastivih sila. One su uvek povezane sa samoljubljem, arogancijom, gordošću. I nikada smiren čovek neće kleti. On će slaviti Boga, a gord će uvek kleti - rekla je ona.

Prema njenim rečima, iza potrebe da se drugome poželi zlo često stoje osećanja poput gordosti i nedostatka ljubavi.

- Znači, ta žena je gorda, nema ljubavi i nije zahvalna - zaključila je Mati Ekaterina, govoreći o osobi koja pribegava kletvama.