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Meorolog je za Kurir televiziju je istakao da će posle promenljivog vremena uslediti stabilniji period koji bi trebalo da potraje najmanje šest dana, a početkom oktobra očekuje se novo otopljenje.

Tokom oktobra prognozira se smena nekoliko dana stabilnog i umerenog vremena sa kraćim periodima osveženja, dok bi se prvi rani mraz u nižim predelima mogao pojaviti već sredinom meseca.

- Meteorološki smo u jesen ušli još početkom septembra, iako se lepo vreme produžilo i podsećalo na leto. Današnji dan je najsvežiji od početka sezone, jutros je u planinskim predelima bilo i prizemnog mraza pre naoblačenja, dok se tokom popodneva i noći na višim planinama očekuje kratkotrajno provejavanje snega.

Foto: screenshot FB/Novi Pazar u vaktu i zemanu

Današnje naoblačenje lokalnog je karaktera i donosi malu količinu padavina, dok već sutra možemo očekivati toplije vreme.

- Do kraja sedmice maksimalne temperature u nižim predelima biće blago ispod proseka, uglavnom između 18 i 23 stepena. Današnje naoblačenje je lokalnog karaktera i donosi malu količinu padavina.

Već u četvrtak očekujemo toplije vreme za nekoliko stepeni, dok nas u petak ponovo očekuje slična situacija kao danas, više oblaka i mestimično slaba kiša. Na jugu zemlje moguć je i kraći pljusak praćen grmljavinom. Za vikend stiže blago zahlađenje u odnosu na četvrtak, ali neće biti hladno kao danas.

Foto: Alex Linch/Shutterstock

Topliji period krajem septembra

Kako je istakao Todorović za vikend sledi novo, ali blaže zahlađenje u odnosu na današnje temperature.

- Od nedelje, 27. septembra, pa sve do prvih dana oktobra očekuje nas ponovo topliji period. Za nastupanje Miholjskog leta postoji jasan kriterijum: potrebno je da imamo najmanje tri uzastopna dana bez padavina, sa temperaturama bar dva stepena iznad višegodišnjeg proseka za to doba godine.

05:13 Nedeljko Todorović izneo važan podatak za poljoprivrednike: Evo kada nas očekuje prvi mraz Izvor: Kurir televizija

Ipak, meteorološke prognoze imaju ograničenu pouzdanost kada se posmatra duži period. Za planiranje aktivnosti koje zavise od vremenskih prilika, Todorović navodi da se pouzdana prognoza uglavnom može dati pet do sedam dana unapred, u zavisnosti od stabilnosti vremenske situacije.

- Kada je reč o pouzdanosti meteoroloških prognoza za planiranje delatnosti koje zavise od vremenskih prilika, pouzdani možemo biti za period od pet do sedam dana unapred, u zavisnosti od toga da li je situacija stabilna ili promenljiva. Svako prognoziranje na duži rok gubi na pouzdanost.

Oktobar u znaku smene toplijih i hladnijih perioda

Sličan vremenski obrazac mogao bi da se nastavi i tokom narednog meseca. Očekuje se smena stabilnih i umerenije toplih perioda sa kraćim zahlađenjima.

- Sličan meteorološki trend nastaviće se i tokom oktobra. To podrazumeva smenu stabilnih i hladnijih perioda: imaćemo po četiri, pet ili šest dana stabilnog i umereno toplog vremena sa više sunca, iza kojih sledi trodnevno zahlađenje, nalik ovom trenutnom. Takav ritam očekuje nas tokom celog meseca.

Oktobar bi mogao da nam donese da par dana stabilnog i umereno toplog vremena..

- Svakako, krajem septembra i početkom oktobra zadržaće se stabilniji period od bar šest uzastopnih dana. Prolazna zahlađenja tokom oktobra može pratiti kiša, ali se očekuju skromnije količine padavina, nakon čega brzo dolazi do razvedravanja.

Zbog toga bi već sredinom oktobra u nižim predelima mogao da se javi i prvi rani mraz, što je izuzetno važan podatak za poljoprivrednike koji još uvek nisu završili berbu svojih kultura.

Mogući mrazevi u aprilu Foto: RINA

Prvi rani mraz može da donese probleme ukoliko se ne završi berba osetljivih kultura.

- To se pre svega odnosi na osetljivije poljoprivredne kulture poput paprike i paradajza, čije plodove treba sačuvati na vreme. Sve u svemu, oktobar pred nama biće u granicama uobičajenih proseka za to doba godine. Ne treba očekivati dugotrajne sušne periode. Iako Miholjsko leto ponekad ume da potraje i po 10 do 15 dana, to se dešava ređe.

Znatno je češći scenario, kakav očekujemo i ove godine - da se topliji talasi javljaju iz dva ili tri navrata po nekoliko dana, isprekidani kratkotrajnim osveženjima. U suštini, to je uobičajen ritam za našu klimu i ne očekujem veća iznenađenja. Za sada se ne vidi nikakva značajna promena u vidu dolaska ozbiljnijeg oblačnog sistema koji bi doneo dugotrajnu kišu.

Sneg još nije na vidiku u nižim predelima

Prema prognozama meteogologa, za sada još uvek nema zime.

- U nižim predelima ne. Prošle godine smo, imali ekstrem kada je na Kopaoniku palo više od pola metra snega, ali to su retke pojave. Sve su to obeležja naše klime - narednih dana očekuje nas smena sunca i oblaka, a potom blago Miholjsko leto krajem septembra i u prva dva-tri dana oktobra. Što se tiče snega u nižim predelima, njega još nema ni na vidiku, daleko smo od toga.

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Kurir.rs