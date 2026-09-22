Marko Nikolić otputovao je u Keniju kako bi u dva sela napravio bunare

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Marko Nikolić kreće u novu humanitarnu ekspediciju, ovoga puta u Ugandu.

Na put odlazi o svom trošku i uz pomoć prijatelja sa jasnim ciljem - da tokom boravka u Ugandi bude izgrađeno 10 bunara sa pijaćom vodom i obezbeđena hrana za više od 1.000 dece.

"Ne idem tamo kao turista. Idem među ljude, na teren, tamo gde je pomoć potrebna. Želim da svojim očima vidim gde pomoć stiže i da iza ovog puta ostane nešto što će trajati godinama. Deset bunara koji će ljudima obezbediti vodu i više od hiljadu dece koja će dobiti hranu - to je razlog zbog kojeg idem u Ugandu", rekao je Marko.

Foto: Privatna Arhiva

Ali, ova misija imaće još jednu posebnu poruku. Svaki od deset bunara biće posvećen jednom bolesnom detetu iz Srbije.

Na svakom bunaru biće ispisan apel sa imenom deteta i SMS brojem za pomoć, kako bi fotografije i snimci iz Ugande istovremeno nosili poziv ljudima u Srbiji da pošalju poruku i pomognu u nečijoj borbi za život.

"Želim da spojim dva sveta jednom porukom humanosti. Dok gradimo bunare i donosimo vodu deci u Africi, želim da svaki od tih bunara bude glas jednog bolesnog deteta iz naše zemlje. Da voda koja nekome daje život u Ugandi istovremeno podseti ljude u Srbiji da jednim SMS-om mogu pomoći u borbi za drugi život.", navodi Marko.

Foto: Privatna Arhiva

Nikolić će čitavu humanitarnu misiju realizovati u sopstvenoj režiji, nastavljajući svoj humanitarni put i van granica Srbije.

Foto: Privatna Arhiva

"Hiljade kilometara deliće nas od kuće, ali ljudska muka nema naciju, veru, boju kože ni granicu. Deset bunara. Više od hiljadu nahranjene dece. Deset apela za deset bolesnih mališana. Jedna misija - život. Humanost nema granice. Ljubav će spasiti svet", poručio je ovaj plemeniti humanitarac.