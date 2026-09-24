Lepe vesti za hiljade porodica u Srbiji! Od 1. oktobra leže 65.000 dinara, ide i penzijsko i zdravstveno: Ovo su uslovi za prijavu!
- Od 1. oktobra roditelji-negovatelji mogu da dobiju 65.000 dinara mesečno i uplaćene doprinose za penzijsko i zdravstveno osiguranje.
- Zahtev se podnosi elektronski ili u centru za socijalni rad, a rešenje treba da stigne u roku od 15 dana po kompletiranju dokumentacije.
Roditelji koji zbog svakodnevne i intenzivne brige o deci nisu u mogućnosti da rade od 1. oktobra mogu da ostvare status roditelja-negovatelja, uz mesečnu naknadu od 65.000 dinara i uplaćene doprinose za penzijsko i zdravstveno osiguranje!
Zahtevi će moći da se podnose elektronski ili u centru za socijalni rad, a rešenje bi trebalo da bude doneto u roku od 15 dana od kompletiranja dokumentacije.
Reč je o Zakonu o roditeljima-negovateljima i negovateljima, koji se primenjuje od 1. oktobra i kojim se prvi put posebnim propisom sistemski uređuje status roditelja koji zbog celodnevne brige o detetu nije u mogućnosti da radi. Kako kažu sagovornici Kurira, ovo pravo predstavlja značajnu pomoć hiljadama porodica u Srbiji.
Radica Pejčinović Bulajić iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja rekla je da je zakon namenjen roditeljima, starateljima i članovima porodice lica koja su potpuno zavisna od tuđe nege i pomoći.
- Uslov je da su ta lica ostvarila pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica. Taj dodatak je osnov na kom će se, zavisno od pojedinačnog slučaja, podnositi zahtev za priznavanje prava na status roditelja-negovatelja i prava koja iz njega proizilaze - rekla je ona za RTS.
Socijalna davanja
Pejčinović Bulajić naglašava da naknada roditelja-negovatelja ne utiče na ostvarena ili buduća socijalna davanja deteta, odnosno da ono i dalje može da koristi prava iz sistema socijalne zaštite koja mu pripadaju.
- Donja starosna granica za podnošenje zahteva je punoletstvo, dok pravo na status prestaje sa navršenih 65 godina života - navela je ona.
Prema zakonu, osoba koja želi da ostvari status mora da bude punoletna i poslovno sposobna, da ima prebivalište na istoj adresi kao dete i da sa njim živi u zajedničkom domaćinstvu. Mora biti sposobna da pruža potrebnu pomoć i negu, ali ne sme biti zaposlena ili radno angažovana, niti može da bude preduzetnik, obavlja samostalnu ili drugu profesionalnu delatnost ili da bude korisnik penzije
Ako u porodici ima dvoje ili više dece ili osoba koje ispunjavaju zakonske uslove, status roditelja-negovatelja mogu ostvariti oba roditelja.
Naknada iznosi 65.000 dinara mesečno, a taj iznos ne uključuje porez i doprinose, koji se uplaćuju iz budžeta Srbije. Roditelj-negovatelj na taj način ostvaruje i pravo na penzijsko i invalidsko, kao i obavezno zdravstveno osiguranje.
- Zahtev se može podneti elektronski ili neposredno u nadležnom centru za socijalni rad, prema mestu prebivališta podnosioca - objašnjava Pejčinović Bulajić i dodaje da je cilj da obaveze podnosioca budu minimalne, odnosno da se, osim zahteva i neophodnih podataka, većina dokumentacije pribavi iz postojećih evidencija.
Zagarantovana pomoć
Goran Rojević, osnivač humanitarne organizacije "Dečje srce" i defektolog, kaže za Kurir da je jedna od najvećih vrednosti zakona to što roditeljima koji praktično ne mogu da rade zbog nege deteta omogućava da im se to vreme računa u staž.
- Roditelji koji brinu o svojoj deci praktično 24 sata dnevno ili veliki deo svog života, pa su zbog toga sprečeni da rade i obavljaju druge aktivnosti, sada će dobiti mogućnost da im se vreme provedeno sa detetom računa kao staž. Samim tim, ti roditelji se izvlače iz oblika siromaštva u koji su zapali zbog invaliditeta svog deteta, dok im se, s druge strane, omogućava da imaju penziju, odnosno sigurnost kada im kasnije bude potrebna pomoć zbog starosti ili zdravstvenog stanja - kaže Rojević.
Osnovni uslovi za naknadu
- Državljanin je Republike Srbije
- Punoletan je i poslovno sposoban
- Nije lišen roditeljskog prava
- Ima prijavljeno prebivalište na istoj adresi kao dete ili osoba o kojoj brine
- Živi sa detetom ili osobom u zajedničkom domaćinstvu u Srbiji
- Sposoban je da pruža potrebnu pomoć i negu
- Nije zaposlen niti radno angažovan
- Ne obavlja preduzetničku, samostalnu ili drugu profesionalnu delatnost
- Nije korisnik penzije
- Dete ili osoba o kojoj brine nije smeštena u ustanovu socijalne zaštite ili hraniteljsku porodicu
Prema njegovim rečima, značajno je i to što roditelji dobijaju osiguranje, ali i što pravo ne zavisi od mogućnosti lokalne samouprave.
- Ono što je jako bitno jeste da to nije lokalna usluga, nego usluga gde roditelj dobija direktno sredstva od države. Bez obzira da li roditelj živi u Babušnici ili Beogradu, sredstva su na taj način zagarantovana - kaže Rojević.
Tačan broj budućih korisnika za sada nije moguće utvrditi, ali Rojević smatra da bi pravo moglo da koristi nekoliko hiljada porodica.
- Imamo dosta roditelja koji su radili na crno, roditelja koji su dobijali ili uzimali bolovanja sa svog posla. Mnogi koji su mnogo odsustvovali sa posla i zbog toga imali ozbiljne probleme sada će možda napustiti posao i odrediti se da samo brinu o svom detetu - objašnjava Rojević.
Milica Đurđević Stamenkovski, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu rekla je da će rok za donošenje rešenja biti 15 dana, a da će se naknada vremenom uvećavati.
- Roditelji će se prijavljivati centrima za socijalni rad, čim se kompletira dokumentacija 15 dana je rok za odgovor, izradu rešenja, sklapanje ugovora sa ministarstvom i roditelji će imati novčanu naknadu od 65.000 dinara, koja će se povećavati, a već 1. marta će se usklađivati sa nominalnom stopom rasta prosečne zarade - rekla je Đurđević Stamenkovski.