Društvo
"Bogatstvo Srbije je u njenim različitostima" Đurđević Stamenkovski na danima zelnika u Bosilegradu: Svaki kraj ima nešto svoje, a zajedničko je gostoprimstvo
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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski bila je na danima zelnika u Bosilegradu.
"Na danima zelnika u Bosilegradu, tradicionalnog jela koje se sprema u ovom kraju", rekla je Đurđević Stamenkovski i dodala:
"Bogatstvo Srbije je u njenim različitostima. Svaki kraj ima nešto svoje, autentično. Ali, ono što je zajedničko i što ćete primetiti gde god da krenete je gostoprimstvo. Hvala domaćinima na toploj dobrodošlici."
Na danima zelnika u Bosilegradu
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