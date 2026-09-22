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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski bila je na danima zelnika u Bosilegradu.

"Na danima zelnika u Bosilegradu, tradicionalnog jela koje se sprema u ovom kraju", rekla je Đurđević Stamenkovski i dodala:

 "Bogatstvo Srbije je u njenim različitostima. Svaki kraj ima nešto svoje, autentično. Ali, ono što je zajedničko i što ćete primetiti gde god da krenete je gostoprimstvo. Hvala domaćinima na toploj dobrodošlici."

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Na danima zelnika u Bosilegradu