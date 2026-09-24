Slušaj vest

Prošlo je godinu dana od kada je prvoj samohranoj majci isplaćen novac iz Alimentacionog fonda. Od tada do danas, isplaćeno je više od 63 miliona dinara za alimentacije koje nesavesni roditelji godinama nisu plaćali.

Jedan od onih koji je osetio olakšanje zbog postojanja alimentacionog fonda jeste i Nenad Stanimirović, invalidski penzioner iz Zrenjanina.

Stanimirović od 2021. godine vodi brigu o sinu, kada je žena zatražila razvod i prekinula kontakt sa detetom. On je za Kurir televiziju ispričao koliko mu ova briga države znači.

"Dug se gomila, a mamaostvaruje kontakt sa detetom"

Stanimirović je u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji rekao da je prvih pet meseci supruga poštovala alimentaciju, ali da je onda dala otkaz i od tada počinju krivične presude i sve moguće pravne regulative.

Prema pojedinim informacijama, dug po osnovu neisplaćenih alimentacija dostigao je 700.000 dinara.

- Ništa nije urodilo plodom, dugovi su se gomilali, a pritom niti ostvaruje kontakt sa detetom, niti ga želi. Meni je razlog za to potpuno nepoznat. Dete je ostalo kod mene - započeo je Stanimirović.

07:03 "ZAKLEO SAM SE DA ĆU JE GANJATI DO PROSJAČKOG ŠTAPA" Penzioner Nenad ostao bez alimentacije: Spasila su me sredstva iz Alimentacionog fonda države! Izvor: Kurir televizija

S obzirom na to da je neuobičajeno da dete pripadne ocu, Nenad je detaljnije pričao o tome:

- Nakon razvoda, ona nije bila svesna šta se desilo na sudu, da bi mi u jednom momentu poslala poruku "da li je ovo bio razvod ili alimentacija". Njene reči su da ona nema vremena za dete. Tada sam se zakleo da ću je ganjati do prosjačkog štapa, naravno sve u okviru zakona. To ne činim iz osvete zbog sebe, već zato što je dete povredila.

"Ni ne pita za dete"

S obzirom na to da je Nenad invalidski penzioner, njemu su primanja ograničena, a mogućnost za dodatni rad onemogućena.

- Da privređujem ne mogu, dok je majka bila živa imao sam pomoć, ali više ne. Dizao sam, a potom i refinansirao kredit. Tako je bilo sve dok Alimentacioni fond nije počeo da daje rezultate. Za fond sam saznao preko medija koje redovno pratim, angažovao sam advokata koji je odmah pristupio proceduri.

Jako brzo, možda nekih mesec dana nakon toga, krenuo sam da primam sredstva iz Alimentacionog fonda. Iz meseca u mesec dobijam, a ono što duguje, to će otplaćivati u narednim godinama. Bolje nešto, nego ništa, jer bez ovoga ništa nismo imali sin i ja. Sa bivšom suprugom nemam nikakav kontakt, ona to ne želi, a najviše me pogađa to što ne pita za dete. Otkad smo se razveli, ne znam, kao da je to samo moje dete - rekao je Stanimirović

Foto: Kurir Televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video: