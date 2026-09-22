(MAPE) Sneg ne prestaje da veje u ovom delu Srbije, ali padavine se očekuju i u ovim krajevima: Objavljena nova vremenska prognoza, formirao se snežni prekrivač
U Srbiji je danas pao prvi sneg. Padao je na najvišim delovima Golije, a zabeleo se i Kopaonik.
Nakon vedrog jutra i 1°C, sredinom dana na Kopaoniku je bilo 5 stepeni, a posle 14 časova počeo je da veje jak sneg i temperatura je opala na 1°C.
Na snimcima se može videti da je vejalo kao usred zime, a centar Kopaonika i najviši delovi planine su se zabeleli.
Duva i vrlo jak severni vetar.
Sneg se povremeno očekuje i do kraja dana i tokom večeri, a zbog konvektivne oblačnosti biće uslova i za pljuskove snega sa grmljavinom, dok se niže očekuju pljuskovi kiše sa grmljavinom.
Trenutno se Kopaoniku sa severa približavaju grmljavinski procesi.
Pored viših delova Golije i Kopaonika, sneg će padati i na najvišim planinama Kosovo i Metohije, uglavnom iznad 1700 metara nadmorske visine.
Temperatura će se spustiti na 0°C.
Sneg se povremeno očekuje do sutra ujutro, tokom dana stabilizacija vremena.
Ujutro se očekuje i mraz.
U četvrtak sunčano i toplije.
U petak novo prolazno naoblačenje i zahlađenje sa kišom i pljuskovima.
Od vikenda stabilizacija vremena i otopljenje.
Kurir/Telegraf