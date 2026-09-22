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U Srbiji je danas pao prvi sneg. Padao je na najvišim delovima Golije, a zabeleo se i Kopaonik.

Nakon vedrog jutra i 1°C, sredinom dana na Kopaoniku je bilo 5 stepeni, a posle 14 časova počeo je da veje jak sneg i temperatura je opala na 1°C.

Na snimcima se može videti da je vejalo kao usred zime, a centar Kopaonika i najviši delovi planine su se zabeleli.

Duva i vrlo jak severni vetar.

Sneg se povremeno očekuje i do kraja dana i tokom večeri, a zbog konvektivne oblačnosti biće uslova i za pljuskove snega sa grmljavinom, dok se niže očekuju pljuskovi kiše sa grmljavinom.

1/5 Vidi galeriju Prvi sneg na Kopaoniku, leto 2026 Foto: Infokop printscreen

Trenutno se Kopaoniku sa severa približavaju grmljavinski procesi.

Pored viših delova Golije i Kopaonika, sneg će padati i na najvišim planinama Kosovo i Metohije, uglavnom iznad 1700 metara nadmorske visine.

Temperatura će se spustiti na 0°C.

Sneg se povremeno očekuje do sutra ujutro, tokom dana stabilizacija vremena.

Ujutro se očekuje i mraz.

U četvrtak sunčano i toplije.

U petak novo prolazno naoblačenje i zahlađenje sa kišom i pljuskovima.

Od vikenda stabilizacija vremena i otopljenje.