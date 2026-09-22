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Prvi sneg je jutros pao na Goliji, popodne i na Kopaoniku, a iako je tek septembar, meteorolozi uveliko gledaju i tumače mape i predviđaju kakva će biti zima pred nama. Tako meteorolog Ivan Ristić danas otkriva kave su najnovije prognoze za zimu u Srbiji, i da li će i koliko biti snega.

On je ocenio da se, kako se i očekivalo, lepo zabelelo na Goliji, a da današnje sunce u Beogradu, ne treba nikoga da zavara, jer će do sledeće nedelje vreme u Srbiji biti pravo oktobarsko.

Inače, tokom današnjeg dana u nekoliko navrata imali smo i pljuskove sa gradom u Beogradu.

- Na Goliji pada snimak. Već se zabelelo. Da vas ne zavara prvo sunce u Beogradu. Zahladneće, biće pljuskova kiše, temperatura će biti u popodnevnim časovima oko 15,16 stepeni, a i na Kopaoniku će posle podne provejavati sneg. Mislim da će i tamo da zabeli, a onda dolazi do pauze sutra i prekosutra, pa kiša u petak. Dakle, ova nedelja će biti u znaku oktobra. Temperatura će biti između 16 i 21, pogotovo radnim danima a onda od nedelje opet otopljenje - naveo je meteorolog Ivan Ristić jutors.

1/5 Vidi galeriju Prvi sneg na Kopaoniku, leto 2026 Foto: Infokop printscreen

Velike oscilacije u temperaturi sledeće nedelje

Kako je naveo, sledeću nedelju obeležiće velike oscilacije u temperaturi, pogotovo kada se uzmu jutarnja i maksimalna dnevna.

- Ujutro će biti oko 10 stepeni a preko dana oko 25, 26 stepeni. Biće velike oscilacije u toku dana, pa je potrebno slojevito oblačenje - posavetovao je Ristić tokom gostovanja na televiziji Pink.

Fenomen koji pogoduje zimi

Na pitanje da li će biti oštra zima, osvrnuo se na fenomen koji se dešava prvi put posle 112 godina, a koji će uticati na najhladnije godišnje doba.

- Prvi put posle 112 godina mi nemamo više uragane na Atlantiku. Desilo se neko prirodno čudo. El Ninjo je toliko jak da je zaustavio skroz genezu tih ciklona u Atlantiku, ali to nam pogoduje što se tiče zime. Velika je šansa da ako se nastavi ovakav trend da nema tik ciklona u Atlantiku, da budemo stalno pod severnim i južnim strujanjima, odnosno prodorima hladnog vazduha. Pošto ide zima oni će biti sve češći - objasnio je Ristić.

Otkrio je da će biti snega u celoj Srbiji, a da najnovija prognoza o snežnim padavinama ukazuje da će Vojvodina opet biti zatrpana snegom u januaru.

- Izašle su najnovije prognoze za snežne padavine, pogotovo u našem regionu. Vojvodina opet može da bude u januaru zatrpana snegom, prema najnovijim prognozama. Ima i deficita, on se javlja prema jugozapadu, ali mislim da će uglavnom biti snega u celoj Srbiji i moći ćemo da uživamo u zimi - otkrio je meteorolog Ivan Ristić.