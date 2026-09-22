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Prema informacijama Uprave granične Policije RS, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila, dok teretna motorna vozila na izlazu iz zemlje čekaju i po nekoliko sati.

Na GP Batrovci kamioni na izlazu čekaju sedam sati, na GP Šid i Bezdan četiri, na Kelebiji i GP Sremska Rača po tri.

Zadržavanje za teretna motorna vozila na GP Horgoš iznosi 90 minuta, saopštio je Auto Moto Savez Srbije.

Na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

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