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Srbija je i jutros osvanula pod snegom koji je pao juče, poslednjeg dana kalendarskog leta!

Jutros je hladno i tmurno, a temperature su u nekim delovima Srbije baš niske pa je tako ovog jutra najhladnije u Zaječaru i Sremskoj Mitrovici sa 5 stepeni, hladnije čak i od srpskog Sibira - Sjenice i Peštera gde je 6 stepeni, kao i u Velikom Gradištu.

Kopaonik

Foto: screenshot Infokop

Foto: Infokop.net kamere

Pogledajte Goliju pod snegom

Foto: Facebook Printscreen

https://www.facebook.com/reel/1117432414149881

Vreme danas

Jutro hladno i u većem delu vedro, samo u zapadnim, jugozapadnim, južnim i jugoistočnim krajevima mestimično niska oblačnost ili lokalna pojava magle. Tokom dana umereno do potpuno oblačno, u brdsko-planinskim predelima ponegde sa kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 18 do 22. Krajem dana postepeno razvedravanje.

1/5 Vidi galeriju Prvi sneg na Kopaoniku, leto 2026 Foto: Infokop printscreen

Vreme narednih dana: Do kraja sedmice jutra sveža, temperature od 18 do 25

Narednih dana jutra će biti hladna, a dnevna temperatura u većini mesta biće u intervalu od 18 do 25.

U četvrtak pretežno sunčano i malo toplije, ali se kasnije posle podne očekuje novo naoblačenje koje će krajem dana i tokom noći na severu i zapadu, a u petak i u ostalim predelima Srbije usloviti kratkotrajnu kišu i lokalne plјuskove.

Za vikend i početkom sledeće sedmice suvo sa dužim sunčanim intervalima i toplije.

Jesen je stigla noćas u 2.05!

Jesen je stigla danas, 23. septembra, u 2.05 časova. Tada je na severnoj hemisferi počela jesen, a na južnoj proleće.

Danas je i dan jesenje ravnodnevice, kada su noć i dan približno iste dužine. Slede sve kraći dani i sve duže noći. Jesen će trajati do 21. decembra u 9.50 časova, kada počinje zima.

Temperature jutros u 7 sati

Foto: RHMZ Printscreen