POGLEDAJTE KOPAONIK I GOLIJU POD SNEGOM VEĆ PRVOG DANA JESENI! Zabelela se Srbija, a ova 2 grada jutros su hladnija i od Sjenice! (FOTO/VIDEO)
Srbija je i jutros osvanula pod snegom koji je pao juče, poslednjeg dana kalendarskog leta!
Jutros je hladno i tmurno, a temperature su u nekim delovima Srbije baš niske pa je tako ovog jutra najhladnije u Zaječaru i Sremskoj Mitrovici sa 5 stepeni, hladnije čak i od srpskog Sibira - Sjenice i Peštera gde je 6 stepeni, kao i u Velikom Gradištu.
Kopaonik
Pogledajte Goliju pod snegom
https://www.facebook.com/reel/1117432414149881
Vreme danas
Jutro hladno i u većem delu vedro, samo u zapadnim, jugozapadnim, južnim i jugoistočnim krajevima mestimično niska oblačnost ili lokalna pojava magle. Tokom dana umereno do potpuno oblačno, u brdsko-planinskim predelima ponegde sa kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 18 do 22. Krajem dana postepeno razvedravanje.
Vreme narednih dana: Do kraja sedmice jutra sveža, temperature od 18 do 25
Narednih dana jutra će biti hladna, a dnevna temperatura u većini mesta biće u intervalu od 18 do 25.
U četvrtak pretežno sunčano i malo toplije, ali se kasnije posle podne očekuje novo naoblačenje koje će krajem dana i tokom noći na severu i zapadu, a u petak i u ostalim predelima Srbije usloviti kratkotrajnu kišu i lokalne plјuskove.
Za vikend i početkom sledeće sedmice suvo sa dužim sunčanim intervalima i toplije.
Jesen je stigla noćas u 2.05!
Jesen je stigla danas, 23. septembra, u 2.05 časova. Tada je na severnoj hemisferi počela jesen, a na južnoj proleće.
Danas je i dan jesenje ravnodnevice, kada su noć i dan približno iste dužine. Slede sve kraći dani i sve duže noći. Jesen će trajati do 21. decembra u 9.50 časova, kada počinje zima.
Temperature jutros u 7 sati
Kurir.rs