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Direktni letovi za Antaliju do 4. oktobra, različit broj noćenja i veliki izbor hotela ostavljaju dovoljno mogućnosti za još nekoliko dana na turskoj obali. Septembar često donosi onaj poznati osećaj da je leto prošlo brže nego što smo planirali. Dani postaju kraći, svakodnevne obaveze ponovo preuzimaju ritam, ali na turskoj obali sezona odmora još traje. Za one koji nisu putovali tokom jula i avgusta, ali i za sve koji bi rado dodali letu još nekoliko dana, Antalijska regija i dalje ostavlja dovoljno mogućnosti za odlazak na more.

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Jedno od mesta koje je godinama sinonim za hotelski odmor u ovom delu Turske jeste Belek. Veliki resorti, hotelske plaže, bazeni, restorani, sportski sadržaji i Spa & wellness omogućavaju da se dan provede upravo onako kako vam tog trenutka odgovara. Nekada će izbor biti more i plaža, nekada bazen ili neka od sportskih aktivnosti, a nekada sauna, hamam i nekoliko sati bez ikakvog plana. Upravo takvu širinu sadržaja nudi Selectum Family Resort 5★, smešten oko 3 km od centra Beleka, oko 45 km od centra Antalije i oko 35 km od aerodroma.

Hotel zauzima površinu od 75.000 m² i ima 455 smeštajnih jedinica. Otvoren je 1997. godine, a poslednji put renoviran 2020. Kompleks čine glavna zgrada sa šest spratova, bungalovi sa dva do tri sprata i aneks zgrada Garden House.

Foto: Promo

Ali njegove razmere možda se najbolje vide tek kada se pogleda šta sve gostima stoji na raspolaganju.

Selectum Family Resort 5★ ima nekoliko bazena i Aqua Park sa šest tobogana za decu i pet za odrasle. Tu su i mini-golf, dva teniska terena, stoni tenis, streličarstvo, badminton, bilijar, šah i animacije, kao i časovi plesa, golfa i grupni časovi tenisa. Kada bazene i aktivnosti poželite da zamenite morem, hotel ima sopstvenu peščano-šljunkovitu plažu dugu 300 metara. Upotreba suncobrana i ležaljki je besplatna, dok se paviljoni na plaži dodatno plaćaju.

Foto: Promo

Selectum Family Resort 5★ posluje po Ultra All Inclusive konceptu. Doručak, kasni doručak, ručak i večera deo su usluge, zajedno sa užinama, voćem, sendvičima, gozlemama, vaflima, sladoledom i lokalnim alkoholnim i bezalkoholnim pićima. Hotel ima i nekoliko à la carte restorana – Deep Sea Fish, Ham Ham Turkish, Pepperoni Italian i Ham Ham Snack beach restoran. Jedno korišćenje tokom boravka je besplatno uz prethodnu rezervaciju. Gostima je na raspolaganju i veliki izbor barova raspoređenih širom hotelskog kompleksa, dok se uvozna alkoholna i bezalkoholna pića i sve ostalo van koncepta dodatno plaćaju. Različite mogućnosti postoje i kada je reč o smeštaju. Pored Main Building Standard i Garden soba, hotel ima Nature sobe površine 25 m², Suite sobe od 50 do 53 m², koje se sastoje od jedne dnevne i jedne spavaće sobe, kao i Big Family Suite površine 64 m² sa dve spavaće i jednom dnevnom sobom.

Foto: Promo

Sve smeštajne jedinice imaju klima-uređaj, balkon ili terasu, sef, SAT LCD TV, mini-bar, fen za kosu, Wi-Fi internet, ketler i pogled na baštu. Za goste koji odmor ne zamišljaju samo uz more i bazen, Spa & wellness ponuda obuhvata tursko kupatilo, saunu, parno kupatilo, unutrašnji bazen i đakuzi. Masaže, pilinzi i tretmani nege lica i tela dodatno se plaćaju. Selectum Family Resort 5★ ima i razvijenu ponudu za goste koji putuju sa decom, a sadržaji su prilagođeni različitim uzrastima. Mini-klub namenjen je deci od 4 do 8 godina, kids club uzrastu od 9 do 12, a teen club tinejdžerima od 13 do 17 godina. Tu su i igralište, mini-disko i bazen sa toboganima, dok je čuvanje dece dostupno uz doplatu.

Foto: Promo

Upravo širina sadržaja omogućava da boravak u ovom resortu ne mora svakog dana da izgleda isto. More i plaža mogu da budu glavni razlog putovanja, ali tu su i bazeni, Aqua Park, sport, Spa & wellness, restorani i vreme koje ne mora unapred da bude isplanirano. Za ovogodišnje letovanje još ima vremena. 1 A Travel ima direktne letove iz Beograda za Antaliju do 4. oktobra, uz mogućnost izbora različitog broja noćenja i veliki izbor hotela u Antalijskoj regiji.

Selectum Family Resort 5★ tako može biti zanimljiv izbor za završnicu sezone – posebno za putnike koji od velikog resorta očekuju sopstvenu plažu, Ultra All Inclusive uslugu i dovoljno sadržaja da odmor ne mora da se završi na ležaljci pored bazena.

Foto: Promo

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.