Slušaj vest

Tradicionalna manifestacija "Dani patrijarha Pavla" biće održana po jedanaesti put, a centralna svečanost posvećena liku i delu nekadašnjeg srpskog patrijarha biće upriličena u nedelju, 27. septembra, na Krstovdan, u manastiru Blagoveštenje kablarsko u Ovčar Banji.

Manifestacija, koja ove godine ulazi u drugu deceniju postojanja, okupiće vernike, poštovaoce patrijarha Pavla, umetnike i učesnike drvorezbarske kolonije "Krst patrijarha Pavla".

Program počinje u 8 časova Svetom liturgijom, dok je za 9.30 časova predviđena svečanost na "terasi patrijarha Pavla" i u porti manastira.

Posetioci će imati priliku da vide izložbu ručno rađenih krstova nastalih tokom 11. drvorezbarske kolonije "Krst patrijarha Pavla", kao i neke od nagrađenih radova iz prethodnih godina. U okviru programa biće održane besede o jevanđeoskom životu patrijarha Pavla i recitali, a biće dodeljena glavna nagrada i plaketa za najlepši krst, kao i nagrade i zahvalnice učesnicima kolonije, kažu za RINU organizatori.

1601205325cacakdanipatrijarhapavlablagovestenjefotorina1.jpg
Foto: RINA

Svečanost će svojim pojanjem upotpuniti hor "Slovo ljubve" iz Čačka.

Posebnu simboliku ovom događaju daje mesto njegovog održavanja. Manastir Blagoveštenje kablarsko bio je snažno vezan za život patrijarha Pavla i, kako ističu organizatori, predstavljao je njegov drugi dom od monašenja pa sve do kraja ovozemaljskog života.

Ručno izrađeni krstovi tradicionalno se predstavljaju upravo na praznik Vozdviženja Časnog Krsta, u znak sećanja na patrijarha Pavla i njegov život posvećen veri, skromnosti i jevanđeoskim vrednostima.

Ne propustiteDruštvo"Neću da mi produžavaju život, ima mnogo bolesnih": Reči patrijarha Pavla koje pokazuju svu njegovu veličinu, doktorka svedočila za Kurir
Patrijarh Pavle Manastir Rakovica Foto MArko Karovic Profimedia.jpg

Organizator manifestacije je Udruženje "Pavle - život po Jevanđelju", u saradnji sa Eparhijom žičkom i Centrom za negovanje tradicije iz Čačka, dok je pokrovitelj Grad Čačak.

Za zainteresovane građane obezbeđen je besplatan autobuski prevoz iz Čačka. Polazak je u 7.30 časova sa stajališta kod Hrama Vaznesenja Gospodnjeg, a povratak je planiran po završetku programa, oko 11 časova.

Kurir/Telegraf.rs/RINA

Ne propustiteDruštvoSkandal koji se ne zaboravlja! Mladići se kladili ko sme da napadne patrijarha Pavla: Uhvatio ga za bradu, protresao i udario 2 puta, njegov odgovor šokirao sve
Patrijarh Pavle
DruštvoLekari su mu davali samo par meseci života – onda je otišao u ovu svetinju: Nakon isceljenja se zamonašio i postao čovek kojeg ćemo pamtiti kao patrijarha Pavla
Patrijarh Pavle manastir Vujan
Društvo"Meni treba brat, neka drugi bude Patrijarh!" Potresna ispovest unuke patrijarha Pavla: Otkrila zašto je njegova sestra lila gorke suze
Patrijarh Pavle
DruštvoOvo je najveći greh po patrijarhu Pavlu: Zbog njega duša večno luta i nikada ne pronalazi mir
Visoki Dečani patrijarh Pavle

00:50
"PATRIJARH PAVLE JE BIO STROG SAMO U JEDNOM SLUČAJU" Janjić odgonetnuo: Rođen je kao svako drugo dete, ZBOG OVOGA JE POSTAO VELIKI Izvor: Kurir televizija