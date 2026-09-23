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Tradicionalna manifestacija "Dani patrijarha Pavla" biće održana po jedanaesti put, a centralna svečanost posvećena liku i delu nekadašnjeg srpskog patrijarha biće upriličena u nedelju, 27. septembra, na Krstovdan, u manastiru Blagoveštenje kablarsko u Ovčar Banji.

Manifestacija, koja ove godine ulazi u drugu deceniju postojanja, okupiće vernike, poštovaoce patrijarha Pavla, umetnike i učesnike drvorezbarske kolonije "Krst patrijarha Pavla".

Program počinje u 8 časova Svetom liturgijom, dok je za 9.30 časova predviđena svečanost na "terasi patrijarha Pavla" i u porti manastira.

Posetioci će imati priliku da vide izložbu ručno rađenih krstova nastalih tokom 11. drvorezbarske kolonije "Krst patrijarha Pavla", kao i neke od nagrađenih radova iz prethodnih godina. U okviru programa biće održane besede o jevanđeoskom životu patrijarha Pavla i recitali, a biće dodeljena glavna nagrada i plaketa za najlepši krst, kao i nagrade i zahvalnice učesnicima kolonije, kažu za RINU organizatori.

Foto: RINA

Svečanost će svojim pojanjem upotpuniti hor "Slovo ljubve" iz Čačka.

Posebnu simboliku ovom događaju daje mesto njegovog održavanja. Manastir Blagoveštenje kablarsko bio je snažno vezan za život patrijarha Pavla i, kako ističu organizatori, predstavljao je njegov drugi dom od monašenja pa sve do kraja ovozemaljskog života.

Ručno izrađeni krstovi tradicionalno se predstavljaju upravo na praznik Vozdviženja Časnog Krsta, u znak sećanja na patrijarha Pavla i njegov život posvećen veri, skromnosti i jevanđeoskim vrednostima.

Organizator manifestacije je Udruženje "Pavle - život po Jevanđelju", u saradnji sa Eparhijom žičkom i Centrom za negovanje tradicije iz Čačka, dok je pokrovitelj Grad Čačak.

Za zainteresovane građane obezbeđen je besplatan autobuski prevoz iz Čačka. Polazak je u 7.30 časova sa stajališta kod Hrama Vaznesenja Gospodnjeg, a povratak je planiran po završetku programa, oko 11 časova.

Kurir/Telegraf.rs/RINA