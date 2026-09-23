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Sneg na Kopaonikubez prestanka je juče padao satima, temperature su se kretale oko nule. Jutros u 7 časova izmeren je jedan stepen Celzijusa, dok su pahulje prestale da padaju.

Ovog jutra kako se može videti na kamerama, ostalu su obrisi snega na Kopaoniku koji je juče padao dobar deo dana, ali i tokom noći. U jednom momentu padale su krupne pahulje, dok se temperature naglo spustila preko 10 stepeni, bilo je prilično hladno.

Kako objavljuje Info Kop, trenutne prognoze vremena, s druge strane, ukazuju da i Kopaonik narednih dana očekuje ozbiljna snežna epizoda, sa nekoliko desetina santimetara novog snega, a pojedini modeli predviđaju čak i do 50 cm.

Foto: screenshot Infokop

- Ova snežna epizoda može da podseti na 7. oktobarpre 8 godina, kada je u samo jednom danu palo čak 38 cm snega. Tada je zabeleženo 47 mm padavina za nepunih 18 sati, što je bio drugi najveći snegopad u tako kratkom periodu u ranom delu sezone - podseća Info Kop.

Foto: Infokop.net kamere

Lane je prvi sneg na Kopaoniku pao već polovinom septembra.

Pada i na Goliji

I jutro na Goliji je osvanulo prilično hladno, ali i pod blagom belinom. Na planini Goliji, na području opštine Ivanjica, juče, 22. septembra pao je prvi sneg ove sezone.

Foto: Facebook Printscreen

Jesen je stigla noćas u 2.05

1/5 Vidi galeriju Prvi sneg na Kopaoniku, leto 2026 Foto: Infokop printscreen



Podestimo, jesen je stigla danas, 23. septembra, u 2.05 časova. Tada je na severnoj hemisferi počela jesen, a na južnoj proleće.

Danas je i dan jesenje ravnodnevice, kada su noć i dan približno iste dužine. Slede sve kraći dani i sve duže noći. Jesen će trajati do 21. decembra u 9.50 časova, kada počinje zima.