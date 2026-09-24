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Proslavljena po termalnim izvorima sa lekovitom vodom koji su među najtoplijima u Evropi, Jošanička banja bogata je šumama u kojima preovlađuje crni bor. Miris pare iznad reke u zimskim jutrima i pogled na šumovite padine daju joj poseban planinsko-mediteranski šarm.

Ovaj pravi banjski dragulj smešten je u dolini reke Jošanice, na južnim padinama Kopaonika i na nadmorskoj visini od 550 metara. Nalazi se u opštini Raška, na 245 km udaljenosti od Beograda.

Termalni izvori Jošaničke banje poznati iz rimskog doba

Foto: screenshot YT/tvhappy

Lekovita svojstva termalnih izvora u ovoj banji poznata su još od rimskog doba, o čemu svedoče arheološki tragovi u okolini. Tokom osmanskog perioda izvori su takođe bili u upotrebi, o čemu svedoči tursko kupatilo iz 17. veka, dok je ozbiljniji razvoj banjskog lečilišta započeo krajem 19. i početkom 20. veka.

Prvo stručno ispitivanje lekovitosti voda Jošaničke Banje urađeno je 1834. godine. Voda je ispitivana na Bečkom medicinskom univerzitetu, na zahtev kneza Miloša, i voda Jošaničke Banje izjednačena je sa vodama Ribarske i Brestovačke Banje.

Foto: screenshot YT/tvhappy

Naredne, 1835. godine vodu je ispitao i baron Herder, kraljevsko-saksonski upravitelj rudnika, i isto nastavio ponovo 1846. godine. Tih godina u Jošaničkoj Banji su se lečili članovi porodice kneza Miloša.

Po čemu je poznata voda

Izvori Jošaničke Banje nalaze se na vulkanskom području i rezultat su tektonskih promena. Ima ih 13, od kojih su punovodni, odnosno u upotrebi četiri i daju 30 litara vode u sekundi. Izbijaju iz pukotina stena serpentina i trahita.

Foto: screenshot YT/tvhappy

Jošanička Banja je poznata po hipertermalnim izvorima čija temperatura dostiže i do 78°C, pa voda mora da se hladi kako bi mogla da se koristi. To je svrstava među najtoplije banje u Evropi. Voda je mineralna, bogata natrijumom, kalijumom, kalcijumom i drugim mikroelementima, a zbog svoje temperature i hemijskog sastava koristi se u terapijske svrhe.

Posebnost ove vode je upravo kombinacija visoke temperature i mineralnog sastava, što omogućava snažno delovanje na mišićno-koštani sistem, ali i na cirkulaciju i metabolizam. Svaka terapija se sprovodi uz konsultaciju sa lekarom, posebno zbog visoke temperature vode.

Šta se leči u Jošaničkoj banji

Terapije u Jošaničkoj Banji najčešće se koriste za lečenje:

reumatskih oboljenja,

problema sa kičmom i zglobovima,

posttraumatskih stanja i oporavka nakon preloma,

određenih neuroloških oboljenja,

problema sa cirkulacijom,

nespecifičnih bolesti pluća, naročito uz inhalacije,

periferne vaskulopatije i različitih oblika polineuropatija,

ginekoloških problema,

kožnih bolesti.

Posetiocima ovog lečilišta je na raspolaganju hidroterapija, koja osim plivanja i kupanja, uključuje i mogućnost podvodne masaže.

Cene smeštaja

Za razliku od poznatih banja, Jošanička Banja nudi mir. Nema gužvi, ni urbanog tempa, samo šum reke, para iznad termalnih bazena i planinski vazduh. Upravo ta kombinacija čini je idealnom za one koji žele da spoje zdravstveni oporavak sa begom iz gradske svakodnevice.

Foto: Dusan Stojancevic/UNDP

Cene smeštaja u ovoj banji su vrlo pristupačne, a zavise od tipa smeštaja, perioda boravka i opremljenosti. Smeštaj u privatnim apartmanima i sobama može se naći za 20 evra po noćenju, dok van sezone cene padaju na oko 700 do 1.500 dinara po osobi. Hotelski smeštaj je naravno skuplji, ali i komforniji.