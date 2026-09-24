Slušaj vest

Neke zemlje turistima ostanu u sećanju po znamenitostima, druge po hrani, treće po ljudima ili atmosferi. Srbiju je jedan Japanaczapamtio po svemu tome, ali i po jednoj sasvim neočekivanoj "opasnosti" zbog koje mu je, kako kaže, posle putovanja bilo teško da se vrati u stvarnost.

Tomas Jum, Japanac koji živi u Los Anđelesu u Kaliforniji i koji je sebi postavio cilj da "pre nego što umre poseti 100 zemalja", podelio je na svom Instagram profilu "thomasyeum" priču o svom boravku u Srbiji i time privukao veliku pažnju.

Srbija mu je, kako je otkrio, bila 28. destinacija, a dok je obilazio Beograd, kroz satiričan video opisao je šta mu se sve dogodilo i zbog čega je, kako je na kraju poručio, zavoleo Srbiju.

Pre dolaska nije znao ništa od Srbiji

Tomas je, kaže, pre dolaska u Srbiju znao vrlo malo o našoj zemlji. Ipak, nakon obilaska Beograda, neke stvari su mu ostale posebno u sećanju. U opisu objave pomenuo je zalaske sunca na Dunavu, ćevape, šetnju ulicama Dorćola, ali i muziku koju je čuo tokom boravka.

"Od slušanja balada u blizini plaže do nostalgičnog zvuka harmonike dok u 22 sata prolazim pored restorana. Zvuči setno, a ipak na neki čudan način spokojno", napisao je.

Kako je dodao, upravo mu je ta muzika delovala kao svojevrsni odraz promena kroz koje je Srbija prolazila tokom prethodnih decenija - od ratova i sankcija do startapa i užurbanog noćnog života.

Posebno mu je bilo zanimljivo i to što mu je taksista rekao da retko viđa turiste iz Sjedinjenih Američkih Država. Tomas je to opisao kao znak da je Srbija i dalje jedna od najbolje čuvanih tajni Evrope.

"Srbija je jedna od najopasnijih zemalja"

U samom snimku, međutim, priču je predstavio na potpuno drugačiji, satiričan način.

"Ne pravite grešku koju sam ja napravio! Srbija je zaista jedna od najopasnijih zemalja koje sam posetio. Šta god da radite, molim vas, idite negde drugde, jer nećete verovati šta mi se ovde dogodilo", govori on na početku videa.

Kao prvi "problem" navodi činjenicu da ne može da pročita nijedan znak, zbog čega se, kako kaže, oseća kao da je nepismen. Dok traži pomoć, završava u Hramu Svetog Save ili, kako je on to rekao "na ogromnom mestu koje mu deluje kao da je iz nekog drugog veka".

Spomenik Svetom Savi ispred Hrama Svetog Save Foto: volkerpreusser / Alamy / Alamy / Profimedia

"Prelepo je, ali, da ne lažem, pomalo zastrašujuće", kaže kroz šalu.

Foto: Kurir/M.F.

Zatim, izgubljen i gladan, odlazi u pekaru. Tamo mu prodavac seče parče bureka, koji opisuje kao najhrskavije i najnežnije pecivo koje je ikada probao.

"Ćevapi unište svako drugo jelo od mesa"

Njegova satirična priča tu ne staje. Ubrzo mu neko donosi i tanjir ćevapa.

Foto: Shutterstock

"To uništi svako drugo jelo od mesa koje ste ikada probali", kaže, da bi odmah zatim dodao: "Oh, ovo je stvarno dobro."

Na kraju videa menja ton i objašnjava šta mu je zapravo ostalo u sećanju nakon boravka u Srbiji.

"Jezik, crkve, istorija, hrana... Ništa od toga nikada nije bilo opasnost. Jedina opasna stvar u Srbiji jeste koliko ćete biti razmaženi kada budete morali da se vratite u stvarnost", poručuje.

Na kraju je dodatno naglasio ono što je već bilo jasno iz njegovog videa - da je cela priča o "opasnoj Srbiji" bila satira i da je našu zemlju veoma zavoleo.