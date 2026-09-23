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Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova ugasili požar koji je 18. septembra izbio na planini Rtanj.

„Vatrogasci-spasioci, uz pomoć pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava i ostalih angažovanih snaga, uspeli su da ugase požar koji je pre šest dana planuo na Rtnju. Napominjem da u ovoj intervenciji nije bilo nastradalih i da nijedan objekat nije izgoreo što je nama uvek prioritet“, rekao je Dačić.

On je ukazao da je zbog nepristupačnosti terena i izuzetno teških uslova, gašenje požara bilo otežano, ali da su pripadnici Sektora za vanredne situacije, pravovremenom reakcijom, uspeli prvo da lokalizuju vatrenu stihiju, a zatim i da je ugase.

„U ovoj intervenciji učestvovali su vatrogasci-spasioci iz Zaječara, Knjaževca, Sokobanje i Boljevca, a dodatnu pomoć imali su od kolega iz Jagodine, kao i od pripadnika Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Mali izvor“ i „Sokobanja“, kao i od zaposlenih u Šumskoj upravi „Sokobanja“, naveo je ministar Dačić.

On je naglasio da će snage na terenu biti redukovane u skladu sa situacijom, uz nastavak dežurstva i obilazak opožarene površine.

Na teritoriji Republike Srbije trenutno je aktivno 5 požara na otvorenom prostoru.

Samo od 1. avgusta 2026. godine, pripadnici Sektora za vanredne situacije ugasili su ukupno 8.050 požara, od kojih 6.840 požara na otvorenom prostoru. Pripadnici Sektora za vanredne situacije nastavljaju angažovanje na požarištima kako bi zaštitili živote i imovinu građana.