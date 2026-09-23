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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski stigla je na Krf odakle se obratila građanima video porukom.

- Posle obilaska Jablaničkog i Pčinjskog okruga stigli smo na ostrvo nade, na greben spasa. Ovde se 1916. godine posle albanske golgote iskrcavala srpska vojska. I ovde baš večeras na ovom platou biće održana ceremonija u prisustvu guvernera jonskih ostrva, gradonačelnika Krfa i delegacije Vlade Republike Srbije kako bismo odali poštu našim svetim precima. Ovde gde zastanu galije carske i gde su humke na dnu mora, ovde gde su naši preci ostavili i kosti i dušu, sećamo se slavne srpske vojske koja je nakon golgote i iskrcavanja na Krfu probila Solunski front i vratila se u svoju voljenu Srbiju. Kada je jedan francuski general upitao sina legendarnog generala Petra Boškovića koji je zadobio teške rane i leže u postelji: Zar u Srbiji i vi, sinovi generala idete u rat? On mu je odgovorio mi Srbi imamo različite očeve, ali samo jednu majku, našu Srbiju. U tu majku oni su se vratili, a nama ostaje kao potomcima da ispunimo svoju svetu dužnost. Da ih nikada ne zaboravimo. Slava im.

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