- Posle obilaska Jablaničkog i Pčinjskog okruga stigli smo na ostrvo nade, na greben spasa. Ovde se 1916. godine posle albanske golgote iskrcavala srpska vojska. I ovde baš večeras na ovom platou biće održana ceremonija u prisustvu guvernera jonskih ostrva, gradonačelnika Krfa i delegacije Vlade Republike Srbije kako bismo odali poštu našim svetim precima. Ovde gde zastanu galije carske i gde su humke na dnu mora, ovde gde su naši preci ostavili i kosti i dušu, sećamo se slavne srpske vojske koja je nakon golgote i iskrcavanja na Krfu probila Solunski front i vratila se u svoju voljenu Srbiju. Kada je jedan francuski general upitao sina legendarnog generala Petra Boškovića koji je zadobio teške rane i leže u postelji: Zar u Srbiji i vi, sinovi generala idete u rat? On mu je odgovorio mi Srbi imamo različite očeve, ali samo jednu majku, našu Srbiju. U tu majku oni su se vratili, a nama ostaje kao potomcima da ispunimo svoju svetu dužnost. Da ih nikada ne zaboravimo. Slava im.