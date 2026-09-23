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Neke ljubavi počnu još u mladosti, ali život ih ponekad razdvoji na decenije. Ipak, postoje priče u kojima vreme ne uspe da izbriše ono što je nekada spojilo dvoje ljudi.

Jedna takva ljubavna priča počela je u Beogradu početkom sedamdesetih, a nastavila se više od pola veka kasnije kada su se Danica i Ljubo ponovo pronašli.

Danica je te 1971. godine imala 18 godina, a Ljubo 19. Usred jedne košarkaške utakmice, Ljubo je ugledao nju.

"Do kraja igram samo za tebe"

- U publici sam primetio jednu ženu, zaista specifičnu, plavu, lepu, drugačiju od svih. Priđem i kažem joj: "Do kraja igram samo za tebe" - priseća se Ljubo.

Foto: TikTok/rtcg_me

Nekoliko dana kasnije trebalo je da zajedno dočekaju Novu godinu.

- Seo je na ivicu kreveta pored mene i rekao: "Čini mi se da mi malo nije dobro, čini mi se da bi mi bilo lakše da povratim." Ja sam samo pokupila tašnu i izašla napolje, da on nije ni video - ispričala je Danica.

Foto: TikTok/rtcg_me

Te noći nisu znali da se neće videti naredne 52 godine.

- Ja uopšte nisam znao ni gde je ona, ni šta je s njom, da li ću je ikad više videti - kaže Ljubo.

Posle više od pola veka, stigla je poruka

Ljubo nije znao gde je Danica. A onda, posle više od pola veka, stigla je poruka.

- Jedne noći ja nisam mogao da verujem kad sam to pročitao, i brže-bolje odgovorim kad sam shvatio o kome se radi, da se vidimo i ponudim joj da se nađemo u jednom kafiću pored, gde sam ja radio u Knez Mihailovoj - priča on.

Foto: TikTok/rtcg_me

Kada su stupili u kontakt putem Fejsbuka, Danica mu je rekla da bi trebalo da popiju jednu kafu i razjasne sve što se dogodilo, kao i da mu se izvini.

- Imala je isti sjaj u očima, isti pogled, istu finoću koju je imala i tada kao devojka.

"Dva sata smo pričali, vrlo živo. On svoj život ceo, ja svoj život ceo. I posle nekoliko dana: "Je l' bi htela da ručamo zajedno?" - priseća se Danica.

"Mi danas ili završavamo ili počinjemo"

Prihvatila je poziv na ručak.

- Ja sam bila u to vreme udovica, već sam, onako, smirila svoje tuge i žalosti. Kafa je postala ručak, ručak-šetnje, a onda su počela putovanja. I onda sam mu ja na aerodromu rekla: "Ljubo, mi danas ili završavamo ili počinjemo. Trećeg nema." Bio je početak - ispričala je Danica.

Foto: TikTok/rtcg_me

Ovoga puta ljubav nije ostala samo na rečima. Odlučili su se da se venčaju u Baru, to je bila zajednička odluka.

- Ja njoj kažem: "Ja bih voleo da smo još onda." Ubeđen sam da bismo imali divan brak i divnu porodicu i sve, a Danica smatra: "Ma ne, dobro je, sad nam je bitno u ovim trenucima da smo zajedno" - kaže Ljubo.

Čarobna reč

Iako su na početku osme decenije, osećaju da ljubav može biti jednako jaka kao u mladosti.

- Ta čarobna reč koja, što kažu, mrtve podiže je: "Volim te". Ljubo mi to kaže 10 puta dnevno - priča Danica.

Posle života u kojem je bilo uspeha i neuspeha, danas ne traže mnogo. Kažu, dovoljno je da vreme koje im je dato provedu zajedno.