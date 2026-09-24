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Gradska uprava za planiranje i izgradnju Niša izdala je rešenje o građevinskoj dozvolu investitoru RAAVEX GROUP za rekonstrukciju, dogradnju i nadziđivanje objekta ovog hotelskog zdanjapostojeće spratnosti Po+P+M+3+Pk.

Kako se navodi u građevinskoj dozvoli, novoprojektovana spratnost hotela biće Po+P+M+4, a uz to predviđena je i izgradnja garaže sa sa 41 parking mestom na parceli i 52 garažna mesta u podzemnoj garaži.

Ukupna planirana BGP objekta je 7.853,96 kvadrata, od čega BRGP nadzemnih etaža 5.166 metara kvadratnih, podruma 773 metara kvadratnih i garaže 1.914,96 metara kvadratnih.

Predračunska vrednost posla iznosi 115.851.843 dinara, navodi se u rešenju.

Hotelsko zdanje kod Gradske kuće izgrađeno je u drugoj polovini tridesetih godina prošlog veka i navodi se kao prvi javni objekat sa karakteristikama moderne, a koji je izgrađen u Nišu. Zbog svojih vrednosti hotel je stavljen pod zaštitu.