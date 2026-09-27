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Hram Svetog Save u Parizu ovih dana dobija novo lice, a u njegovoj obnovi učestvuju brojni članovi srpske zajednice u Francuskoj.

Radove predvodi vladika zapadnoevropski Justin, dok vernici i dobrovoljci svojim trudom pomažu da svetinja koja decenijama okuplja Srbe ponovo zasija punim sjajem.

Na stranici "Svi Srbi u Parizu" saopšteno je da su u toku radovi na obnovi poda i ikonostasa u Sabornom hramu Svetog Save u Parizu. Kako je navedeno, reč je o svetinji koja decenijama okuplja srpsku zajednicu u Francuskoj i predstavlja važno mesto očuvanja identiteta i tradicije.

- Poseban blagoslov i duhovni primer svima nama daje episkop zapadnoevropski Justin, koji lično učestvuje u ovim radovima. Njegovo prisustvo i trud među radnicima podsećaju nas na najviše jevanđeljske vrednosti - da je služenje crkvi i zajednici najuzvišeniji čin vere, smernosti i bratske ljubavi - navodi se.

Foto: Parohija Sveti Sava Pariz

U objavi se ističe i da obnova hrama predstavlja značajan trenutak za srpsku zajednicu u Francuskoj, uz poruku da radovi nisu samo uređenje prostora, već i način da se očuvaju duhovna zajednica, tradicija i veza sa korenimaza buduće generacije.

Foto: Parohija Sveti Sava Pariz

Objava je izazvala brojne pozitivne reakcije na društvenim mrežama, gde su korisnici pohvalili zajedništvo i angažovanje vernika u obnovi hrama. Posebnu pažnju privukao je vladika Justin, koji je, umesto da radove posmatra sa strane, zasukao rukave i zajedno sa ostalima prionuo na posao.

- Svaka čast za naseg vladiku i za sve ljude koji pomažu. Vladika je primer i on je prvi pokazao kako i šta je potrebno za obnovu hrama - navela je jedna korisnica u komentarima.