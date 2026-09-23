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Svečanim skupom u Domu Garde Vojske Srbije danas je obeležena petogodišnjica rada Udruženja veterana organa bezbednosti i vojne policije Srbije.

Članovi ovog Udruženja, nekadašnji saborci, okupili su se da u dobrom raspoloženju, kakvo stvara plemenita ideja koja ih okuplja, evaluiraju tek deo postignuća i sprovedenih planova u ovih pet godina.

Tek deo, jer jedan ovakav susret nije dovoljan da se prisete svih humanitarnih akcija na koje su se odazvali, ali i koje su sami pokrenuli.

Foto: Udruženje veterana organa bezbednosti i vojne policije Srbije

Naizgled mali jubilej - petogodišnjica osnivanja, dao je radnu biografiju sa kojom teško mogu da se porede i udruženja koja postoje decenijama. Te 2021. zamisao je bila da se očuva sećanje na poginule saborce i da im se poštovanje i zahvalnost osim polaganjem venaca iskaže i brigom o njihovim porodicama.

Sve vreme ostajući verno početnom cilju, pet godina kasnije, Udruženje je svoju humanitarnu delatnost znatno proširilo.

Potreba za osnivanjem Udruženja javila se, kako ističu njegovi osnivači, ne samo iz želje da se nekadašnji pripadnici ponovo okupe, već i kao odgovor na godine u kojima su, herojska borba i žrtve učesnika ratova na prostoru SRJ bile nedovoljno prepoznate, a neretko i potiskivane iz javnog sećanja.

Sa promenom odnosa države i Vojske prema veteranima i događajima iz devedesetih godina, sazrela je i ideja da se stvori organizacija koja će okupiti nekadašnje pripadnike Organa bezbednosti i Vojne policije i, iz neposrednog iskustva, najbolje prepoznati probleme sa kojima se njihovi saborci i njihove porodice suočavaju.

Foto: Udruženje veterana organa bezbednosti i vojne policije Srbije

Udruženje koje je formirano kao vanstranačko, programom i Statutom odredilo je za cilj; očuvanje i negovanje slobodarskih tradicija Republike Srbije, očuvanja ugleda i etike pripadnika Organa bezbednosti i Vojne policije; doprinos odbrambenoj sposobnosti zemlje i ostvarivanje društvenog i scijalnog statusa i drugih potreba veterana.

Za pripadnike Udruženja posebno mesto zauzima negovanje kulture sećanja na kolege i saborce poginule u ratovima od 1991. do 1999. godine.

Sećanje na njih ne čuva se samo polaganjem venaca i okupljanjem kraj mesta njihovog večnog počinka na godišnjice stradanja, već i trajnom brigom o porodicama koje su za sobom ostavili.

Članovi Udruženja nastoje da one nikada ne osete da su prepuštene same sebi ili zaboravljene, pa su, osim kada je potrebna materijalna pomoć, tu i da pruže podršku, toplu reč i osećaj da zajedništvo koje je nekada povezivalo saborce nije prestalo njihovim odlaskom.

Na inicijativu udruženja imena poginulih saboraca ispisana su u večnosti i u ulicama u kojima su ovi heroji odrastali i živeli, tako danas stanovnici Knez-sela i Kragujevca prolaze ulicom majora Vladana Mikićevića, u Kraljevu se možete prošetati ulicom braće Milić, ime Vitomira Kuzmanovića krasi ulicu u Novom Sadu, Dragan Komarica dobio je svoju ulicu u Smederevu, a u Zrenjaninu gde je Nikola Vujčić gradio profesionalnu karijeru, jedna ulica nosi njegovo ime.

Foto: Udruženje veterana organa bezbednosti i vojne policije Srbije

Za veterane organa bezbednosti i vojne policije Srbije, volontiranje u Udruženju predstavlja sasvim prirodan nastavak službe narodu i otadžbini. Kao i kada su bili u aktivnoj službi iz Udruženja na pozive u pomoć odazivaju se pravovremeno, mada su sada sve češće u ulozi inicijatora i organizatora humanitarnih akcija.

Kada humanost zove, nije im strana ni izgradnja kuća veteranima, ni pravljenje i isporučivanje paketa humanitarnih pomoći, ali ni dobrovoljno davanje krvi. U avgustu podružnica u Kragujevcu organizovala je prvi put dobrovoljno davanje krvi, a shodno uspešnosti akcije, uvereni su da će i ova aktivnost postati tradicija podružnica svih gradova.

Ljubav prema slobodi, tradiciji i poštovanje prema Otadžbini neguje se još od malih nogu. Kao jednu od svojih najznačajnijih aktivnosti Udruženje ističe rad sa decom kroz obilazak osnovnih škola širom Srbije gde im drže časove iz istorije, upoznaju ih sa svojim pozivom i ohrabruju ih u redovnoj fizičkoj aktivnosti kroz uručivanje sportskih rekvizita.

Na svoje uspehe i rad jesu ponosni, mada se njima ne hvale. Ipak, njihov rad prepoznat je od strane državnih i drugih institucija, kao i srodnih udruženja. Kako ističe predsednik skupštine Udruženja veterana organa bezbednosti i vojne policije Srbije, Todor Perković, sva priznanja i pohvale su im dragi, ali su najznačajniji oni koji dolaze od pripadnika aktivnog sastava Vojnobezbednosne agencije i vojne policije.

Foto: Udruženje veterana organa bezbednosti i vojne policije Srbije

Iako veterani, članovi Udruženja aktivno učestvuju u svim značajnim državnim ceremnoijama;

U vojnoj paradi "Snaga jedinstva", 2025. godine, masovnim odzivom u podešalonu veterana obeležili su četvrtu godišnjicu postojanja. Takođe, nedavno, veteranima Udruženja je ukazana čast da odaju dve počasne straže generalu Ratku Mladiću na njegovom poslednjem ispraćaju.

Pet godina rada za članove Udruženja zato nisu povod da se zastane, već obaveza da se nastavi još predanije. U godinama koje dolaze, kako ističu, trudiće se da budu još vredniji, prisutniji tamo gde je pomoć potrebna i istrajniji u očuvanju sećanja na saborce čija žrtva ne sme biti zaboravljena.

Uz veliku podršku Republike Srbije, Vojske Srbije i institucija sa kojima su tokom prethodnih godina izgradili saradnju, nastaviće da šire svoje humanitarne aktivnosti, brinu o veteranima i njihovim porodicama i mlađim generacijama prenose vrednosti na kojima je Udruženje i nastalo.