Slušaj vest

Sve je više uređaja u domaćinstvima koji svakodnevno zahtevaju napajanje, pa su produžni kablovi postali gotovo nezaobilazni. Oni omogućavaju da više aparata koristimo preko jedne zidne utičnice, što može biti veoma praktično, ali upravo zbog toga treba biti oprezan.

Među aparatima koje nije preporučljivo priključivati na produžni kabl su friteze na vruć vazduh, mikrotalasne pećnice, veš-mašine, frižideri, klima-uređaji, električne rerne i indukcione ploče. Za njih je sigurnija opcija direktno priključivanje u zidnu utičnicu.

Mogući rizik od požara

Problem nastaje kada se preko produžnog kabla priključe uređaji koji zahtevaju veliku količinu električne energije. Takvo opterećenje može dovesti do zagrevanja kabla, kratkog spoja, oštećenja instalacija, a u najgorem slučaju i do izbijanja požara.

Zbog toga je važno voditi računa o tome koji se aparati priključuju na produžne kablove i kakvo je stanje kućne električne instalacije. Produžni kablovi mogu biti praktično rešenje za uređaje manje snage, dok aparati sa većom potrošnjom treba da imaju zasebno, direktno napajanje.

Mogu vam pomoći pametni produžni kablovi ili utičnice Foto: Shutterstock

Šta isključiti iz struje pre odlaska na odmor?

Pre nego što krenete na odmor, nije loše napraviti kratku proveru svih uređaja koji ostaju u domu. Kada niko nije kod kuće, njihovo isključivanje može smanjiti nepotrebnu potrošnju električne energije, ali istovremeno predstavlja i dodatnu meru bezbednosti.

Najjednostavnije je početi od uređaja koji tokom odsustva nisu potrebni.

Televizor, ruter, električni satovi, budilnici i različiti pametni uređaji mogu se isključiti iz utičnice pre polaska. Čak i kada deluju kao da ne rade, pojedini uređaji u stanju pripravnosti i dalje koriste određenu količinu električne energije.

Foto: Shutterstock

Sa frižiderom i zamrzivačem stvari su drugačije. Ako u njima ostaje hrana, njihovo isključivanje svakako nije opcija. Zato je najbolje unapred isplanirati šta će biti potrošeno pre puta, odnosno ostaviti samo ono što je neophodno tokom odsustva.

Foto: Peter Griffin / Alamy / Profimedia

Treba imati na umu i da "standby" režim ne znači da uređaj u potpunosti prestaje da troši struju. Iako je potrošnja u tom stanju uglavnom mala, tokom dužeg perioda može predstavljati nepotreban trošak.

Kurir.rs