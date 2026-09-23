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"Sad imam sestru, majku, brata. Znam čiji sam."

To je Mlađan Radivojević rekao u septembru 2021. godine, nakon što je, posle četiri decenije, prvi put upoznao svoju biološku porodicu. DNK analiza tada je potvrdila da je Milica Milojević njegova biološka majka. Sa njom je dobio i nešto za šta nije ni znao da mu nedostaje - rođenu sestru Marinu i brata Mićka.

Njegova životna priča zvuči gotovo kao scenario za film. Čovek koji je odrastao u Donjem Adrovcu, kod Aleksinca, četiri decenije verovao je da je njegova biološka majka bila mlada žena koja ga je ostavila nakon porođaja. A onda je, tragajući za odgovorima o sopstvenom poreklu, počeo da nailazi na dokumenta koja su otvarala sve više pitanja.

Foto: Printscreen/Youtube

Mlađan je rođen 3. marta 1981. godine u kruševačkoj bolnici. Kao tromesečna beba završio je kod Verice i Miroslava Radivojevića iz Donjeg Adrovca, koji su ga usvojili i dali mu ime i prezime koje danas nosi. Od detinjstva je znao da je usvojen.

Godinama je verovao da ga je biološka majka ostavila nakon porođaja. Tako su, prema njegovom kasnijem svedočenju, govorili i njemu i njegovim usvojiteljima.

Sve se promenilo kada je, već kao odrastao čovek i otac troje dece, odlučio da pronađe biološke roditelje.

Mlađan sa suprugom. Foto: Printscreen/Facebook

"Krenuo sam da tražim svoju porodicu, imam decu, i pošao sam da tražim majku, da vidim koja je. Otišao sam u Centar za socijalni rad, oni su mi rekli da je bila maloletnica, da je išla u školu u Kruševcu, Medicinsku školu, i tamo se porodila i tamo me ostavila", govorio je Mlađan 2019. godine za RTS.

A onda su papiri počeli da govore drugačiju priču.

Prema dokumentaciji koju je tada javno iznosio Mlađan, postojale su dve prijave njegovog rođenja. U jednoj su bili navedeni majka i otac čiji identitet, prema tadašnjim nalazima, nije mogao da bude potvrđen u matičnim evidencijama, dok je u drugoj ostalo samo ime majke. U dokumentaciji se pojavljivalo i drugo ime - Nenad Milojević - dok je kasnije, nakon usvajanja, dobio ime Mlađan Radivojević.

Sam Mlađan je kasnije rekao:

"U papirima je pisalo ime žene koja ne postoji. Išle su dve verzije priče ko me je rodio. Prvo se pominjala maloletnica koja je išla u školu, zatim druga žena. Odmah na početku istrage su nađene dve prijave rođenja. Na prvoj je pisalo ime majke i oca koji ne postoje, a na drugoj je pisalo samo ime majke."

U matičnoj knjizi, prema tada objavljenim podacima, Mlađan je upisan 10. marta, dok je u prijavi rođenja stajao 11. mart. Što je više tragova pronalazio, njegova priča o rođenju postajala je sve neobičnija.

Foto: Printscreen/Youtube

I njegova usvojiteljka Verica govorila je o danu kada je tromesečna beba stigla u njihov dom. Prema njenom svedočenju, Mlađana su joj doneli tadašnji predstavnici Centra za socijalni rad.

Foto: Printscreen/Youtube

- Doneli su ga u bolničkom čaršavu i rekli: "Ako ti se ne sviđa, možeš da ga zameniš", ispričala je Verica 2019. godine.

Mlađan je iste godine zajedno sa Radišom Pavlovićem iz Udruženja za istinu i pravdu o bebama podneo krivičnu prijavu protiv NN lica, uz sumnju da je kao novorođenče oduzet od biološke porodice i dat na usvajanje.

A onda se u ovoj neverovatnoj priči pojavila žena koja je tvrdila da je četiri decenije čekala svog sina.

Milica Milojević je, prema tada objavljenim iskazima, tvrdila da je 3. marta 1981. godine u Kruševcu rodila živog i zdravog dečaka. Sutradan joj je, kako je rekla, saopšteno da je beba preminula.

Foto: screenshot prva tv

- Već 4. marta 1981. saopšteno mi je da je beba preminula. Iz bolnice sam gotovo izjurena, bez otpusne liste ili dokumentacije, u ubeđenju da sam zauvek ostala bez svog sina. Ali eto, ponovo smo zajedno - rekla je Milica pre nekoliko godina za medije.

Njena priča i Mlađanova potraga tada su se spojile.

DNK analiza potvrdila je njihovo biološko srodstvo, a potom je, prema izveštajima iz oktobra 2022. godine, DNK analiza urađena u Zavodu za sudsku medicinu u Nišu, u okviru istrage Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu, potvrdila da je Milica Milojević Mlađanova biološka majka.

- Stigli smo do kraja, ovo je za mene završena priča. Lep je osećaj. Jedva čekam da se vidim sa majkom, sestrom i bratom - rekao je Mlađan nakon što je rezultat predočen javnosti.

Ali pravi filmski obrt tek je usledio.

Kada je prvi put došao kod biološke majke, ona ga je, prema njegovom svedočenju, oslovila drugim imenom.

- Sećam se da su me zvali i da su mi rekli da su mi našli pravu majku. Otišli smo kod nje, a ona je meni na ulazu rekla: "Ajde, Mićo", ja sam joj rekao da ja nisam Mića, i ništa mi nije bilo jasno, jer sam video čoveka koji je isti ja, to je zapravo moj brat - ispričao je Mlađan.

Čovek kog je tada prvi put video bio je njegov rođeni brat Mićko. Zaista, kako su mnogi komentarisali, ličili su kao jaje jajetu.

Foto: Printskrin/Facebook

"Prvo sam mislio da je šala, sada sam jako srećan", rekao je Mićko prilikom susreta.

Mlađan je upoznao i sestru Marinu. Ona je rekla da joj majka do tada ništa nije pričala o sinu kog je izgubila.

"Jesam srećna, presrećna sam, s druge strane sam jako ljuta što se sve ovo dešavalo", rekla je Marina.

A onda još jedan detalj koji ovu priču čini gotovo neverovatnom - Mlađan nije pronašao porodicu na drugom kraju sveta. Prema kasnijim medijskim prilozima, njegova biološka porodica svih tih godina živela je svega oko 18 kilometara od njega.

Foto: screenshot prva tv

Četiri decenije života, a porodica gotovo iza prvog ćoška.

Mlađan je, međutim, naglašavao da u svom životu ne želi da bira između žene koja ga je rodila i žene koja ga je odgajila.

- Nakon čak tri DNK analize, potvrđeno je da je moja biološka majka Milica Milojević, a moja druga majka Verica, ja njih ne delim i obe ih volim - rekao je.

Foto: Printskrin/Fejsbuk

Dodao je da živi sa Vericom, ali posećuje biološku majku i da su njih dve postale prijateljice.

Ni prvi susret sa biološkom porodicom nije bio kraj njihove priče.

- Dva puta nedeljno idem kod njih - rekao je Mlađan u razgovoru za TV Prva, dok je njegova biološka majka opisivala kako čeka da joj sin dođe.

Foto: screenshot prva tv

- Sedim na stolici pored prozora i gledam kad će da naiđe. Svoje dete... Hvala bogu da smo se našli. Teško je mnogo - rekla je Milica.

Ipak, iza sreće zbog pronađene porodice ostala su pitanja koje ni DNK nije mogao da odgovori - kako je dete rođeno 3. marta 1981. godine završilo kod druge porodice i šta se dogodilo u danima nakon njegovog rođenja?