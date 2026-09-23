Stiže do 20.000€ za prvi stan ili kuću! 150 majki dobilo rešenja: Evo ko ima pravo na državnu pomoć
- Danas je dodeljeno 150 rešenja porodicama iz različitih krajeva Srbije.
- Od 2022. ovu vrstu pomoći dobilo je više od 1.850 porodica, a ukupna vrednost podrške premašuje 30 miliona evra.
Predsednik Vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu prof. dr Đuro Macut prisustvovao je danas svečanoj dodeli rešenja majkama koje su ostvarile pravo na državnu subvencijuza kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta.
Na svečanosti u Palati Srbija, premijer je sa ministarkom za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Jelenom Žarić Kovačević svečano uručio prvih pet rešenja majkama iz različitih krajeva Srbije, od ukupno 150, i poručio da ta mera predstavlja konkretnu podršku porodicama, posebno mladim roditeljima u rešavanju jednog od najvažnijih životnih pitanja.
- Danas ne govorimo samo o 150 rešenja, već o 150 porodica koje rešavaju jedno od najvažnijih životnih pitanja, pitanje svog doma, rekao je premijer Macut i dodao da je od 2022. godine ovu vrstu podrške države dobilo više od 1.850 porodica, a da je ukupna vrednost pomoći veća od 30 miliona evra.
Prema njegovim rečima, obaveza države je da porodicama pruži sigurnost i stvori uslove da deca odrastaju u svom domu, a da ova mera ima za cilj da im se olakša put do prve nekretnine kako bi se doprinelo stvaranju uslova u kojima deca mogu da odrastaju u stabilnom i sigurnom porodičnom okruženju.
Predsednik Vlade čestitao je majkama koje su danas dobile rešenja i poželeo im mnogo sreće, porodičnog mira i lepih trenutaka u njihovim novim domovima.
Ministarka Žarić Kovačević istakla je da je nastojanje države da se mere povezuju, kombinuju i prilagođavaju različitim životnim okolnostima porodica.
- To je pravac porodične politike koji želimo da održimo, rekla je ministarka i precizirala da je subvencija za nekretninu za majke ranije uspešno povezana sa Programom povoljnih stambenih kredita za mlade, a da je nedavno omogućeno majkama i da istovremeno koriste i meru Ministarstva za brigu o selu i tako ostvare podršku do 2,5 miliona dinara za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.
Ona je najavila i da očekuje da će uskoro biti omogućeno porodicama sa decom koje pripadaju kategorijama izbeglica, interno raseljenih lica i povratnika po osnovu readmisije da koristi meru za kupovinu seoske kuće sa okućnicom Komesarijata za izbeglice i migracije u kombinaciji sa podrškom Ministarstva.