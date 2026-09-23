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Pripadnici Rečne flotile Vojske Srbije i Prvog puka za razminiranje Mađarske vojske ove nedelje na Tisi kod Titela izvode zajedničku obuku za izvršavanje namenskih zadataka u operacijama na unutrašnjim plovnim putevima.

Obuka predstavlja nastavak višegodišnje uspešne saradnje rečnih jedinica dveju zemalja i realizuje se sa ciljem razmene iskustava u primeni taktika, tehnika i procedura u zaštiti rečnog saobraćaja, unapređenja obučenosti i sposobnosti za zajedničko izvršavanje zadataka, kao i radi daljeg jačanja međusobnog razumevanja i poverenja. Ove godine obuci prisustvuju i predstavnici Rumunske armije u svojstvu posmatrača.

Tokom višednevnih aktivnosti na reci, mešovite brodske posade uvežbavaju borbene radnje i postupke u zaštiti plovnog puta, uz izvršenje bojevih gađanja po ciljevima na vodi. Dejstvuje se iz brodskih topova sa rečnih višenamenskih brodova Vojske Srbije, a dosadašnji rezultati pokazuju visok nivo obučenosti i koordinacije brodskih posada u rešavanju postavljenih vatrenih zadataka.

Pripadnike rečnih jedinica na obuci danas je obišao komandant Kopnene vojske general-major Zoran Nasković. On je razgovarao sa vojnicima i starešinama i izrazio zadovoljstvo što se pripadnici Vojske Srbije i Mađarske vojske odlično profesionalno razumeju i zajednički uspešno rešavaju sve zadatke na obuci.

Zajednička obuka rečnih jedinica Srbije i Mađarske jedna je od brojnih aktivnosti bilateralne vojne saradnje naših dveju zemalja usmerenih na izgradnju konkretnih sposobnosti i promociju dobrosusedskih odnosa i stabilnosti u regionu.

Kurir.rs

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