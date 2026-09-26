Pre ubacivanja veša u mašinu ubacite i kuglice od aluminijumske folije

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Mnogi nakon pranja ostavljaju vrata veš-mašine širom otvorena kako bi se bubanj osušio i kako bi se sprečilo zadržavanje vlage i stvaranje buđi. Ipak, takva navika nije nužno bez posledica. Dugotrajno držanje vrata otvorenim može dodatno opteretiti pojedine delove uređaja, pa se postavlja pitanje kako pronaći pravu meru između provetravanja i očuvanja mašine.

Dugoročno otvorena vrata mogu opteretiti šarke

Vrata veš-mašine nisu predviđena da budu stalno u otvorenom položaju. Njihova težina vremenom može uticati na šarke, posebno ukoliko su vrata širom otvorena ili se na njih dodatno oslanjaju predmeti.

Čak i manje pomeranje šarki može napraviti problem. Vrata tada možda neće pravilno nalegati, zatvarati se ili zaptivati, a u određenim situacijama može biti otežano i zaključavanje tokom pranja. Zbog toga se savetuje da se vrata ne koriste kao mesto za odlaganje ili sušenje garderobe.

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Koliko dugo treba ostaviti vrata otvorena?

Kompromisno rešenje jeste da se vrata ostave otvorena neposredno nakon završetka pranja. Na taj način preostala vlaga može da ispari, a unutrašnjost uređaja da se prosuši i ohladi.

Međutim, nema potrebe da vrata ostanu otvorena satima ili danima. Nakon što se bubanj dovoljno provetri, vrata se mogu zatvoriti i tako ostaviti do narednog korišćenja.

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Ne zaboravite na čišćenje

Samo ostavljanje vrata otvorenim neće rešiti problem ako se veš-mašina redovno ne održava. Vlaga i ostaci deterdženta mogu se zadržavati na različitim delovima uređaja, naročito oko gume na vratima, gde se vremenom mogu pojaviti neprijatni mirisi i naslage.

Zbog toga je važno povremeno očistiti bubanj, prebrisati unutrašnje površine i posebnu pažnju posvetiti zaptivci oko vrata. Redovno održavanje pomaže da se spreči nakupljanje prljavštine i očuva pravilan rad uređaja.

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Otvorena ili zatvorena vrata, šta je bolje?

Najpraktičnije rešenje je napraviti ravnotežu. Nakon pranja vrata treba ostaviti otvorena dovoljno dugo da se unutrašnjost prosuši, ali ih ne treba držati stalno otvorenim. Istovremeno, redovno čišćenje i održavanje veš-mašine od ključnog su značaja za njen pravilan rad i duži vek trajanja.

Na taj način može se smanjiti rizik od neprijatnih mirisa i nakupljanja vlage, a istovremeno izbeći nepotrebno opterećivanje vrata i njihovih mehanizama.

Kurir.rs