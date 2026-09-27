"Ja ću da se ženim, a neka se javi onaj koji hoće da se uda!" Lepa Sandra (28) sama seče drva, vozi kamion i gradi kuće, a evo kakvog muža traži!
- Sandra Bojanić iz Dragalja sama seče i cepa drva, vozi kamion i radi građevinske i automehaničarske poslove.
- Kaže da ne traži pomoć oko fizičkog rada, već muškarca koji zna da kuva i pere.
- Njena svakodnevica i samostalnost privukle su pažnju širom regiona, a sama je navodno sagradila i dve manje kuće.
Mlada devojka u šumi, sa motornom testerom u rukama, pored kamiona punog drva - nije baš prizor na koji ćete naići svakog dana. Ali, baš to je svakodnevnica Sandre Bojanić iz kotorskog sela Dragalj koja ima 28 godina i radi poslove za koje se uglavnom traži pomoć muškarca.
Sandra sama seče i cepa drva, tovari ih, vozi kamion, radi oko kuće, a prihvata se i građevinskih poslova i popravke automobila.
A kada je reč o ljubavi, Sandra zna tačno šta traži - muškarca koji zna da kuva i pere.
- Au... e to nikako, kuhinja i to ništa. Tražim momka koji zna skuvati i oprati. Neka se neko javi ako se misli udati, ja ću se ženiti, tako da, ako se neki misli udati, neka se slobodno javi - našalila se Sandra u reportaži Televizije Crne Gore, koja je privukla pažnju javnosti širom regiona.
I dok bi mnogi očekivali da devojka koja svakodnevno barata testerom, sekirom i alatom traži nekoga ko će joj pomoći oko fizičkih poslova, Sandra očigledno razmišlja drugačije. Ona se, kaže, sasvim dobro snalazi sama.
"Ne mogu trpeti šefove iznad glave, tako da sam ja sam svoj gazda", kaže.
Njen dan počinje i završava se poslovima.
"Posečem kamion drva, onda kući, nešto radim oko kuće, ta drva isto sečem i cepam, tovarim, vozim dalje i prođe dan", opisuje Sandra svoju svakodnevicu.
Završila je školu za kuvaricu, ali se u kuhinji, po sopstvenom priznanju, ne pronalazi. Zato bi njen budući suprug morao da bude spreman da preuzme baš taj deo posla.
A Sandra se, izgleda, ne bi bunila ni da se neko od potencijalnih kandidata već javi.
Njena svakodnevica toliko je drugačija od života većine njenih vršnjakinja da je upravo to i privuklo pažnju ljudi širom regiona. U komentarima ispod reportaže mnogi su reagovali na njenu samostalnost, dok je jedan čovek koji tvrdi da je poznaje naveo da je sama sagradila dve manje kuće, popravlja automobile i radi različite poslove oko doma.
"Imam tu čast da Sandru poznajem lično i mogu reći da je izuzetna mlada žena. To nije samo devojka koja ide u šumu i vredno radi seču drva. Sandra je majstor svog života u svakom smislu. Sama je sagradila dve manje kuće, popravlja svoja auta i bez straha se prihvata svakog gradđevinskog posla. U svojih 27 godina pokazala je neverovatnu snagu, upornost i volju koje mogu biti primer svima. Ljudi kao ona zaslužuju divljenje i poštovanje", poručio je jedan Adis u komentarima.
Ipak, Sandra ne planira da zauvek živi ovim tempom.
"Videćemo. Prvo odrah život, a drugo neće ovo dugo trajati", kaže.
Do tada, nema mnogo vremena za odmor. Čeka je još jedan kamion drva, još jedno cepanje i još jedan radni dan.
A možda se negde usput pojavi i budući muž - samo neka zna da je kuhinja njegova briga.