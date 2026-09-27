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Mlada devojka u šumi, sa motornom testerom u rukama, pored kamiona punog drva - nije baš prizor na koji ćete naići svakog dana. Ali, baš to je svakodnevnica Sandre Bojanić iz kotorskog sela Dragalj koja ima 28 godina i radi poslove za koje se uglavnom traži pomoć muškarca.

Sandra sama seče i cepa drva, tovari ih, vozi kamion, radi oko kuće, a prihvata se i građevinskih poslova i popravke automobila.

Foto: Printscreen/RTCG

A kada je reč o ljubavi, Sandra zna tačno šta traži - muškarca koji zna da kuva i pere.

- Au... e to nikako, kuhinja i to ništa. Tražim momka koji zna skuvati i oprati. Neka se neko javi ako se misli udati, ja ću se ženiti, tako da, ako se neki misli udati, neka se slobodno javi - našalila se Sandra u reportaži Televizije Crne Gore, koja je privukla pažnju javnosti širom regiona.

I dok bi mnogi očekivali da devojka koja svakodnevno barata testerom, sekirom i alatom traži nekoga ko će joj pomoći oko fizičkih poslova, Sandra očigledno razmišlja drugačije. Ona se, kaže, sasvim dobro snalazi sama.

Foto: Printscreen/RTCG

"Ne mogu trpeti šefove iznad glave, tako da sam ja sam svoj gazda", kaže.

Njen dan počinje i završava se poslovima.

"Posečem kamion drva, onda kući, nešto radim oko kuće, ta drva isto sečem i cepam, tovarim, vozim dalje i prođe dan", opisuje Sandra svoju svakodnevicu.

Završila je školu za kuvaricu, ali se u kuhinji, po sopstvenom priznanju, ne pronalazi. Zato bi njen budući suprug morao da bude spreman da preuzme baš taj deo posla.

A Sandra se, izgleda, ne bi bunila ni da se neko od potencijalnih kandidata već javi.

Foto: Printscreen/RTCG

Njena svakodnevica toliko je drugačija od života većine njenih vršnjakinja da je upravo to i privuklo pažnju ljudi širom regiona. U komentarima ispod reportaže mnogi su reagovali na njenu samostalnost, dok je jedan čovek koji tvrdi da je poznaje naveo da je sama sagradila dve manje kuće, popravlja automobile i radi različite poslove oko doma.

"Imam tu čast da Sandru poznajem lično i mogu reći da je izuzetna mlada žena. To nije samo devojka koja ide u šumu i vredno radi seču drva. Sandra je majstor svog života u svakom smislu. Sama je sagradila dve manje kuće, popravlja svoja auta i bez straha se prihvata svakog gradđevinskog posla. U svojih 27 godina pokazala je neverovatnu snagu, upornost i volju koje mogu biti primer svima. Ljudi kao ona zaslužuju divljenje i poštovanje", poručio je jedan Adis u komentarima.

Ipak, Sandra ne planira da zauvek živi ovim tempom.

"Videćemo. Prvo odrah život, a drugo neće ovo dugo trajati", kaže.

Do tada, nema mnogo vremena za odmor. Čeka je još jedan kamion drva, još jedno cepanje i još jedan radni dan.