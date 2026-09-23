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Država je dodelila bespovratna sredstva do 20.000 evra za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine za još 150 porodica. U Palati Srbije su dodeljena rešenja majkama koje su na osnovu rođenja deteta ostvarile pravo na ovu pomoć.

Premijer Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut je s ministarkom za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Jelenom Žarić Kovačević svečano uručio prvih pet rešenja.

- Danas ne govorimo samo o 150 rešenja već o 150 porodica koje rešavaju jedno od najvažnijih životnih pitanja - pitanje svog doma - rekao je premijer i istakao da je od uvođenja ove mere 2022. godine podršku države dobilo više od 1.850 porodica, a za tu namenu izdvojeno je više od 30 miliona evra. Kako je naveo, cilj mere je da se porodicama pruži sigurnost i olakša put do prve nekretnine kako bi deca odrastala u stabilnom porodičnom okruženju.

Podrška roditeljstvu

Ministarka Žarić Kovačević kazala je da je 150 rešenja uručenih na ovoj komisiji najveći broj od početka njenog mandata, što je omogućeno dodatnim sredstvima od 200 miliona dinara obezbeđenim rebalansom budžeta.

Foto: Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

- Sva rešenja koja danas uručujemo zaista znače porodicama koje su nadomak ostvarenja sna o svom stanu, kući i sigurnijem mestu za odrastanje dece. Ovde ne govorimo samo o stanovanju ili životu koji ćete provesti u četiri zida. Govorimo o sigurnosti, mogućnosti da porodica pravi planove na duži rok i da se posveti deci i roditeljstvu - rekla je ministarka.

Podsetila je da majke zahtev podnose preko jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, nakon čega dokumentacija stiže u ministarstvo.

Dodela 150 rešenja majkama Foto: Kurir

- U ovom mandatu smo doneli odluku da ne odbijamo nijednu majku. Predmete koji nisu kompletni ne stavljamo da se raspravljaju na komisijama, već da s majkama kontaktiramo da vidimo šta je problem, zašto je nepotpuna dokumentacija i još koliko bi određenu dokumentaciju trebalo da čekaju. Osnovni uslovi jesu da dete nije napunilo godinu dana i da majka nema na svoje ime neku stambenu nepokretnost - naglasila je i najavila da će svaku majku sačekati kao i da će biti komisija svakog meseca do kraja godine.

Foto: Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

Zahvalne državi

Biljana Lekić (39) iz Kraljeva kaže da nije teško skupiti dokumentaciju.

- Želela bih da se zahvalim državi na pomoći jer je nama ova subvencija veoma važna. Posebno mi je drago što se na ovakav način pruža podrška majkama pri kupovini prve nekretnine, u našem slučaju to je bilo 20.000 evra i zbog ove pomoći ćemo mnogo lakše otplatiti stambeni kredit - naglasila je Lekićeva.

Biljana Lečić Foto: Kurir

Emina Ćorović, najmlađi sudija Osnovnog suda u Novom Pazaru i mama jednogodišnjih blizanaca, kaže da je raduje što država obezbeđuje ovakve mere pomoći porodicama i to kad je najpotrebnije.

- Čast mi je i zadovoljstvo što sam dobila ovu pomoć od države jer mi je to bilo jako bitno zbog stana koji smo kupili preko stambenog kredita. Želim da ohrabrim sve mame koje žele da kupe svoje prve nekretnine da se prijave jer je ovo pravo koje svaka mama treba da ima, a ujedno je dobrobit i za budućnost Srbije. Porodica treba da bude prioritet državi i svima nama - ističe Ćorovićeva.

Emina Ćorović Foto: Kurir

Državi je zahvalna i Aleksandra Đorđević iz Niša, majka dvoje dece, koja je kupila stan uz pomoć 20.000 evra.

- Preporučila bih mamama i parovima da na vreme počnu s prikupljanjem dokumentacije.

Aleksandra Đorđević Foto: Kurir

Jelena kupila kuću u Kaluđerici od 168 kvadrata

Jelena Gajić iz Beograda je takođe dobila 20.000 evra za pomoć pri kupovini kuće, koju su, kako ističe, dugo iščekivali.

Jelena Gajić Foto: Kurir