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Iako se stomačne infekcije često vezuju za određeni deo godine, čini se da sezona virusa koji napadaju digestivni trakt više nema jasno određene granice. Ovih dana mnogi se žale na mučninu, povraćanje, bolove u stomaku i dijareju, a posebno su osetljiva deca kod kojih infekcija može brzo dovesti do dehidracije.

Pedijatar dr Saša Milićević ističe da se stomačni virusi danas praktično mogu javiti tokom cele godine, kako kod dece, tako i kod odraslih. Ipak, deca su češće na udaru, između ostalog zbog intenzivnog kontakta sa vršnjacima, deljenja igračaka i češćeg dodirivanja usta i lica.

- Deca imaju taj socijalni kontakt, manje peru ruke, razmenjuju igračke, a ti virusi se prenose oralnim putem, dakle kontaminiranim ručicama, mada mogu i kapljičnim putem - objašnjava dr Milićević.

Kako dodaje, simptomi mogu biti različiti, ali se najčešće javljaju bol u stomaku, dijareja i nagon za povraćanjem.

- Povišena temperatura može da bude prisutna, ali nije obavezna. Dete je često malaksalo, razdražljivo i bez apetita, dok se kod beba infekcija može pokazati i kroz probleme sa sisanjem.

Poseban problem predstavlja gubitak tečnosti, zbog čega roditelji treba pažljivo da prate stanje deteta.

Dr Saša Milićević Foto: Kurir Televizija

Kako prepoznati dehidraciju?

Što je dete manje, rizik od dehidracije je veći. Suva usta i jezik, upale oči, suve sluznice, izrazita malaksalost, manje mokrenja i stalno lizanje usana mogu biti znakovi da organizam gubi više tečnosti nego što uspeva da nadoknadi.

- Kod pojave simptoma važno je pratiti opšte stanje deteta, a posebno koliko tečnosti uzima i koliko mokri. U slučaju izražene malaksalosti, učestalog povraćanja, nemogućnosti uzimanja tečnosti ili znakova dehidracije, potrebno je javiti se lekaru.

Kod rotavirusne infekcije simptomi najčešće traju nekoliko dana, a terapija je uglavnom simptomatska. Pošto je reč o virusu, antibiotici ne deluju. Najvažnija je nadoknada izgubljene tečnosti i elektrolita, prvenstveno oralnim rehidratacionim rastvorima, uz postepeno vraćanje hrane i praćenje temperature i ostalih simptoma.

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U težim slučajevima, naročito kod beba, male dece, starijih osoba i osoba sa oslabljenim imunitetom, može biti neophodno bolničko lečenje i nadoknada tečnosti putem infuzije.