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Iako obe važe za zdraviju alternativu čipsu, kikiriki je ubedljivi pobednik u borbi za stabilan šećer u krvi jer sadrži znatno manje ugljenih hidrata, a obiluje proteinima i zdravim mastima koji sprečavaju nagle skokove šećera u krvi.

Kada u večernjim satima žudite za nečim hrskavim i slanim dok gledate film ili se opuštate, kikiriki i kokice se prirodno nameću kao izuzetno zadovoljavajući izbor. Međutim, ako imate dijabetes, predijabetes ili jednostavno želite da održite stabilan nivo šećera u krvi i izbegnete iznenadne padove energije, sigurno se pitate koja je od ove dve opcije zaista bolja i bezbednija za organizam.

Sledi detaljno poređenje kako se kikiriki i kokice kotiraju u nutritivnom okršaju i koja je opcija pogodnija za kontrolu glukoze (šećera).

Zašto je ovo uopšte važno za organizam?

Čak i namirnice koje na prvi pogled deluju potpuno zdravo i neprerađeno mogu različito da utiču na nivo šećera u krvi. Sve zavisi od njihove unutrašnje ravnoteže četiri ključne komponente: ugljenih hidrata, proteina, masti i dijetetskih vlakana.

Ugljeni hidrati su makronutrijenti koji ubedljivo najviše i najbrže utiču na skok šećera u krvi. Zbog toga su namirnice sa nižim sadržajem ugljenih hidrata generalno znatno bolji izbor ukoliko je primarni cilj držati glukozu pod kontrolom.

Kako se meri uticaj hrane na glukozu: GI i glikemijsko opterećenje

Da bi se precizno procenio uticaj određene hrane na šećer u krvi, u nutricionizmu i medicini se procenjuju dva ključna parametra - njen glikemijski indeks (GI) i glikemijsko opterećenje (GL).

Glikemijski indeks (GI): Rangira hranu na osnovu toga koliko značajno i koliko brzo ona podiže šećer u krvi, koristeći skalu od 0 do 100. Hrana sa GI ispod 55 smatra se niskom, dok se vrednosti iznad 70 klasifikuju kao visoke.

Glikemijsko opterećenje (GL): Pruža potpuniju i realniju sliku od samog indeksa. Ono uzima u obzir ne samo brzinu kojom hrana podiže šećer, već i koliko grama ugljenih hidrata stvarno sadrži jedna prosečna porcija. Glikemijsko opterećenje od 10 ili manje je nisko, vrednost od 11 do 19 je umerena, dok se 20 ili više smatra visokim. Kikiriki - ubedljivi favorit za šećer u krvi

Posmatrajući ove naučne parametre, kikiriki je generalno znatno bolja opcija za regulaciju šećera u krvi jer prirodno ima više proteina, a znatno manje ugljenih hidrata:

Kikiriki ima izuzetno nizak GI koji iznosi samo 15, kao i izuzetno nisko glikemijsko opterećenje od svega 2,5.

Sa druge strane, kokice imaju umereno-visoki GI od 55, ali i izuzetno visoko glikemijsko opterećenje od čak 40,7.

Stoga je veća verovatnoća da će kokice značajno uticati na šećer u krvi i izazvati njegov skok, posebno kada se konzumiraju u većim porcijama. Kikiriki je, s druge strane, bogat proteinima koji usporavaju proces varenja i oslobađanje šećera u krvotok, čime direktno pomažu u sporijem i stabilnijem porastu glukoze.

Takođe, kikiriki obiluje zdravim mastima koje se duže vare nego ugljeni hidrati, što ovu kombinaciju čini dobrom za nivo šećera.

Kokice mogu biti zdrav izbor - uz pametan pristup

Iako kokice imaju više ugljenih hidrata, a manje proteina u poređenju sa kikirikijem, one ipak pružaju jedan izvrstan nutritivni benefit - odličan su izvor dijetetskih vlakana.

Jedna porcija od 30 grama (što je otprilike oko 3 pune šolje) kokica pripremljenih na vrućem vazduhu sadrži:

4,11 grama vlakana - što pokriva oko 15 odsto vaših ukupnih dnevnih potreba za vlaknima.

Samo 110 kalorija - što ih čini izuzetno niskokaloričnom grickalicom.

Vlakna su od ključnog značaja za kontrolu glukoze jer usporavaju varenje i apsorpciju šećera u krvotok, čime promovišu postepeniji i kontrolisaniji odgovor organizma. Kada se pripreme bez velikih količina štetnih aditiva poput putera, ulja, šećera ili previše soli, kokice mogu biti veoma hranljiva i zadovoljavajuća opcija.

Takođe, ne treba zaboraviti da su kokice integralna žitarica. Integralne žitarice se generalno preporučuju kao zdrav izbor ugljenih hidrata za osobe sa dijabetesom, ali je veličina porcije i dalje od presudnog značaja. Uživanje u hrani bogatoj ugljenim hidratima u strogo umerenim količinama može pomoći u održavanju zdravog nivoa šećera.

Nutritivni okršaj: Poređenje vrednosti na 30 grama

U nastavku je detaljna nutritivna analiza za porciju od oko 30 grama sirovog kikirikija i kokica pripremljenih na toplom vazduhu:

Kalorije

Kikiriki: 161 kcal

Kokice: 110 kcal

Kikiriki: 161 kcal Kokice: 110 kcal Proteini

Kikiriki: 7,31 g

Kokice: 3,66 g

Kikiriki: 7,31 g Kokice: 3,66 g Ugljeni hidrati

Kikiriki: 4,56 g

Kokice: 22,1 g

Kikiriki: 4,56 g Kokice: 22,1 g Vlakna

Kikiriki: 2,41 g

Kokice: 4,11 g

Kikiriki: 2,41 g Kokice: 4,11 g Masti

Kikiriki: 13,9 g

Kokice: 1,29 g

Kao što se može videti, kikiriki ima više kalorija, ali pruža znatno više proteina i drastično manje ugljenih hidrata. Takođe, ima znatno više masti od kokica pravljenih na toplom/vrućem vazduhu. Kokice, sa druge strane, imaju znatno manje kalorija, ali preovlađuju ugljeni hidrati uz manji procenat proteina, prenosi portal "Health".

Konačna presuda: Koju grickalicu izabrati?

I kikiriki i kokice se apsolutno mogu uklopiti u zdravu ishranu koja ne ugrožava nivo šećera u krvi. Ali ako morate da birate između ova dva, kikiriki ipak ima blagu prednost.

Bogatstvo proteinima i zdravim mastima uz minimalno ugljenih hidrata usporava varenje, podstiče stabilniji porast glukoze i pruža dugotrajniji osećaj sitosti, što direktno pomaže i u lakšoj kontroli ukupnog dnevnog unosa kalorija.

Saveti za pametan izbor:

Izabrati minimalno prerađen kikiriki: Birati porciju sirovog ili pečenog kikirikija bez dodatih ulja i prekomerne soli za užinu koja je najprihvatljivija za nivo šećera.

Ograničiti porciju kokica: Smanjiti količinu na umerenu porciju i spremati ih na toplom vazduhu bez dodavanja putera i teških masnoća.

Na kraju, veličina porcije je presudna bez obzira na to šta se izabere. Kikiriki je kalorijski gust, dok kokice obiluju ugljenim hidratima. Konzumiranje prevelikih količina bilo koje od ove dve grickalice povećaće ukupni unos kalorija ili ugljenih hidrata i imati znatno veći negativan uticaj na glukozu.